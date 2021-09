Hype e Gimme5: Fintech è risparmio e investimento

Hype batte un cinque con Gimme5 dando così il via ad una alleanza che metterà a disposizione degli utenti un nuovo modo per investire piccole cifre di denaro su fondi con i quali tentare di alimentare il proprio portafoglio digitale. Nessun limite minimo: si può investire anche 1 solo euro, in totale libertà, tendendo così la mano a qualunque utente non voglia semplicemente lasciar parcheggiata una cifra, ma voglia tentare di accantonare dei risparmi da far fruttare.

Hype + Gimme5

L'accordo tra Hype e Gimme5 mette assieme il servizio di pagamenti Hype con il servizio di investimenti Gimme5, sposando quindi sotto medesimi account la possibilità di spendere il denaro, o di risparmiarlo ed accantonarlo con profitto. L'utente potrà così gestire in completa autonomia la cifra immessa su Hype, potendo decidere di movimentare piccole cifre in entrata da poter immediatamente accantonare e mettere a frutto. Tutto da smartphone, tutto con estrema semplicità.

Tre le possibilità di scelta: Prudente, Dinamico, Aggressivo. Bastano i nomi per capire che tipo di investimenti configurano e, quindi, con quale grado di rischio e di possibile crescita. In base al proprio profilo Hype sarà possibile accedere alle differenti opzioni in sicurezza, scegliendo in modo consapevole modalità degli investimenti ed entità degli stessi.

Come HYPE promuoviamo da sempre un approccio smart alla gestione del denaro e la nuova sezione “Investimenti” rappresenta un tassello fondamentale per l'evoluzione della nostra offerta. L'esperienza di Gimme5, unita alla rapidità delle tempistiche e alla convenienza dei costi, mostra come, anche partendo da piccole cifre, sia possibile raggiungere traguardi importanti senza impattare sulla vita quotidiana. HYPE mira ad offrire ai suoi clienti il maggior numero possibile di strumenti per garantire una customer experience fluida e personalizzata e cogliere a pieno i vantaggi della rivoluzione tecnologica in atto Antonio Valitutti, CEO di HYPE

Ogni utente potrà decidere se accantonare cifre in modo manuale, quando lo ritiene più opportuno, o se mettere da parte piccole quote ricorrenti in modo automatico. La scelta del fondo andrà a caratterizzare la tipologia di investimento e l'utente potrà seguire passo a passo l'andamento della propria quota investita.

Non resta che cominciare: qui puoi aprire il conto Hype (conto e carta con IBAN, ricariche e prelievi disponibili, registrazione in 5 minuti e un 2020 in grande spolvero), dopodiché non devi far altro che seguire le istruzioni per iniziare i tuoi microinvestimenti in modo bilanciato e progressivo.