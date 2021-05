HYPE: da oggi è possibile pianificare i bonifici periodici

Si amplia ulteriormente il portfolio di servizi che HYPE offre ai propri clienti (oltre 1,4 milioni in totale), in modo da rispondere alle loro esigenze per quanto riguarda la gestione di denaro e pagamenti: al debutto in queste ore la possibilità di programmare i bonifici periodici.

Bonifici periodici disponibili per i clienti HYPE

Una funzionalità inedita, utile per coloro che hanno l’esigenza di trasferire somme in modo ricorrente, potendo scegliere la frequenza delle transazioni, le date di accredito sul conto del beneficiario e ovviamente la cifra. Così la Challenger Bank risponde ai feedback di coloro che, ad esempio, si trovano a dover pagare l’affitto dell’abitazione, i premi delle assicurazioni per casa o auto e così via. Si ha in questo modo la certezza di rispettare le scadenze.

Il supporto all’esecuzione dei bonifici periodici debutta oggi per i conti Next e Premium di HYPE, realtà che ha chiuso il 2020 in forte crescita. Per impostarne uno sono sufficienti pochi e semplici passaggi:

accedere alla sezione “Bonifici” dell’applicazione;

indicare un beneficiario con IBAN italiano e la prima data in cui il pagamento eseguire l’accredito;

dopodiché quelli successivi saranno calcolati automaticamente in base alla frequenza indicata (mensile, bimensile, trimestrale, quadrimestrale, semestrale o annuale).

L’unica cosa di cui tener conto è sono eventuali cambiamenti dovuti ai giorni festivi, che portano inevitabilmente a far slittare la data di esecuzione. Nel caso in cui il saldo disponibile non fosse sufficiente a coprire l’operazione, il cliente riceverà un avviso immediato tramite email e notifica push.