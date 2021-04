Open banking: Nexi e TeamSystem per le PMI - Punto-Informatico.it

Dalla partnership tra Nexi – PayTech italiana specializzata nell’offerta di servizi e infrastrutture per i pagamenti digitali – e TeamSystem – azienda che offre a imprese e professionisti italiani soluzioni digitali, software gestionali e servizi di formazione – nasce TeamSystem Pay, un servizio pensato per consentire alle PMI di sfruttare le potenzialità dell’open banking.

Un termine, open banking, che identifica un nuovo modo di “fare banca” dando vita a un ecosistema finanziario più aperto e collaborativo in cui gli istituti bancari condividono le informazioni finanziarie dei loro clienti, se autorizzata dagli stessi, con soggetti terzi tramite open API (API aperte), che permettono la scambio dei dati tra le piattaforme aziendali, scaturita dalla direttiva europea sui pagamenti digitali PSD2 (Payment Services Directive 2).

Vediamo in dettaglio in cosa consiste l’accordo stretto tra Nexi e TeamSystem, volto a mettere l’open banking a servizio delle piccole e medie imprese italiane.

TeamSystem Pay: open banking al servizio delle PMI

Il nuovo servizio TeamSystem Pay sfrutta la tecnologia CBI Globe-Funzionalità Attiva, sviluppata dal Consorzio CBI, e l’Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane, Nexi, come partner tecnologico interamente integrato nelle soluzioni gestionali e tutta la gamma dei software per PMI e professionisti di TeamSystem per abilitare tutte le potenzialità dell’open banking, dai pagamenti digitali, alla visualizzazione aggregata dei conti in un’unica dashboard, all’automatizzazione delle operazioni di incasso delle fatture.

L’obiettivo è consentire a professionisti, startup e piccole e medie imprese (PMI) di ottenere uno snellimento e un miglioramento dell’efficienza delle operazioni finanziarie. Grazie al dialogo fra servizi di pagamento e software gestionale, infatti, vengono eliminate tutte le fasi manuali di registrazione e associazione del pagamento al movimento contabile. Vengono inoltre garantiti i più alti standard di sicurezza.

L’accordo con TeamSystem ci permette di essere pionieri nel rendere i servizi abilitati dall’open banking disponibili per le imprese del nostro Paese. Si tratta di un passo importante che semplifica la gestione dei conti per le aziende, garantisce la massima sicurezza delle operazioni, amplia le potenzialità di business offerte dall’open banking in linea con la nostra strategia di crescita

Spiega Gianluca Finistauri, Head of Digital Corporate Banking di Nexi.

Grazie all’unione di intenti, di competenze e dei rispettivi know how con Nexi oggi siamo la prima azienda in Italia che metterà a disposizione delle imprese soluzioni di open banking volte a semplificare ed efficientare le loro operazioni finanziarie. Questa partnership è un importante tassello all’interno della nostra più ampia strategia di crescita nel settore del fintech che riteniamo possa giocare un ruolo fondamentale nel migliorare la competitività delle PMI e delle micro-imprese del nostro Paese.

Ha aggiunto Enrico Causero, General Manager Cloud Microbusiness & Digital Finance Solutions di TeamSystem.