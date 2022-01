Hype ottiene il supporto per ricevere i bonifici istantanei

Hype è uno dei servizi digitali di pagamento di maggior successo in Italia degli ultimi anni. Grazie alle sue innovazioni e ai suoi costi molto esigui, è riuscita a distinguersi soprattutto tra i giovani, potendo in seguito migliorare le proprie caratteristiche fino a diventare un punto di riferimento anche per chi necessita di un conto sul quale poter accreditare lo stipendio ogni mese. Ad oggi, il suddetto servizio offre decine e decine di possibilità, compresa quella relativa alla ricezione di bonifici istantanei. Inoltre, grazie alla promozione “Invita un amico”, per ogni cinque persone invitate a richiedere una carta prepagata gratuita, si riceveranno 50 euro di credito da spendere su Amazon Italia.

Come funzionano i bonifici istantanei su Hype

Tra le funzionalità più apprezzate degli utenti Hype, c'è sicuramente quella relativa allo scambio di denaro immediato e senza costi tra persone che dispongono dello stesso servizio. Tuttavia, l'azienda ha deciso di rendere questa esperienza accessibile anche a chi non dispone direttamente di un conto Hype.

D'ora in avanti infatti, il circuito di Hype sarà in grado di velocizzare il processo di ricezione, riuscendo ad accredito i bonifici in entrata in maniera pressoché immediata. Ovviamente però, il bonifico dovrà essere inviato con la formula “bonifico istantaneo”, disponibile ormai sulla maggior parte dei conti italiani.

Un ulteriore vantaggio dei bonifici istantanei è quello relativo alla quantità di giorni per le transazioni. I bonifici classici non viaggiano infatti durante il weekend (sabato e domenica), mentre quelli istantanei arriveranno immediatamente, a prescindere dal giorno della settimana.

Tuttavia, ci sono da considerare sempre i limiti imposti dai vari piani tariffari di Hype. La versione Start gratuita infatti, dispone di un tetto massimo di credito di 2500 euro l'anno. Di conseguenza, il bonifico istantaneo, come anche quello ordinario, andrà a buon fine solo nel momento in cui l'accredito non andrà a superare questo limite.

Per rimuovere questo fastidioso limite bisognerà necessariamente richiedere l'aggiornamento del conto alla versione Next oppure Premium, i quali avranno rispettivamente il costo di 2,90 euro al mese e 9,90 euro al mese. Ovviamente, si otterranno anche tutti gli altri privilegi previsti nelle varie offerte.

