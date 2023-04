HYPE ti regala l’attivazione gratuita del conto Premium: approfitta ora

Con HYPE Premium, viaggi e acquisti non sono più gravati da commissioni esorbitanti. Questo conto online all-inclusive prevede l’attivazione gratuita e ti garantisce l’accesso illimitato a una serie di servizi, inclusi i prelievi gratuiti.

Un mondo di vantaggi è a tua disposizione attraverso un’elegante World Elite MasterCard in eleganti tonalità di nero.

Pagando soltanto 9,90 euro al mese, potrai godere di questi vantaggi senza spendere una fortuna, senza pagare il costo di attivazione. Basta soltanto che apri il conto nel link qui sotto entro il 30/06/2023.

HYPE Premium, l’attivazione gratuita rende questo conto conveniente

Ottieni l’accesso a un mondo di vantaggi esclusivi e funzionalità esclusive diventando un titolare di HYPE Premium.

Goditi la libertà di ricariche illimitate e prelievi gratuiti, trasferimenti istantanei e zero commissioni quando paghi bollette o ricariche.

Inoltre, approfitta degli eccezionali servizi di viaggio, tra cui la copertura delle spese mediche, il rimborso del bagaglio smarrito o del ritardo del volo e una politica di acquisto completa.

Con la MasterCard World Elite puoi viaggiare in tutta tranquillità, rilassarti e goderti il ​​panorama.

Le funzionalità Premium di HYPE vanno oltre quanto menzionato. Al di là dello scambio di denaro, puoi scegliere di assicurare i tuoi veicoli tramite i partner della fintech.

Inoltre puoi scambiare azioni, ETF e metalli tramite BitPanda, ricevere aumenti di credito fino a 2.000 euro in tempo reale, richiedere prestiti personali, esplorare una vasta gamma di negozi che offrono il cashback e persino creare box risparmio per un uso futuro.

Creare un nuovo conto HYPE Premium è un gioco da ragazzi grazie al rapido processo di registrazione online. Clicca sul link qui sotto e inizia:

Sebbene il normale canone mensile sia di 9,90 euro, con l’attivazione gratuita fino al 30 giugno 2023 non pagherai nulla.

Dopo l’approvazione, riceverai la tua carta direttamente a casa tua. Nel frattempo, puoi sfruttare le funzionalità della carta virtuale e dell’app.

In fase di registrazione utilizza il codice promo “HYPER” per ricevere un bonus di 25 euro da spendere come preferisci.

