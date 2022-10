HYPE ti porta alla finalissima di X Factor

La stretta di mano tra HYPE e Sky permetterà a dieci fortunati di assistere dal vivo alla finalissima di X Factor dell’8 dicembre. Inoltre, in qualità di Official Partner dello show, la neobank metterà a disposizione ogni settimana i biglietti per assistere alle puntate. Non è tutto: ci sono anche contest per vincere i gadget ufficiali e per partecipare a concerti esclusivi.

X Factor: la finale dal vivo, grazie ad HYPE

Il programma, la cui prima puntata andrà in scena questa sera (giovedì 27 ottobre) alle ore 21:15 su Sky UNO e NOW, vedrà la fintech protagonista anche con un’intera manche in occasione della semifinale: “Qualunque sia il tuo modo di fare le cose, falle”. Ai concorrenti sarà offerta la possibilità di cimentarsi con un loro cavallo di battaglia, scegliendo in totale autonomia scenografia e costumi. Questo il commento di Jessica Ciancaglini, Head of Brand & Communications di HYPE.

L’unione di intenti con X Factor è forte e proprio per questo abbiamo deciso di essere sponsor di questa nuova edizione che si preannuncia più che mai piena di energie positive, di idee innovative e diamanti grezzi pronti a diventare importanti pietre da incastonare nella storia della musica. X Factor è il programma che più di ogni altro celebra i valori di determinazione, impegno e audacia, da sempre quelli che vogliamo trasmettere ai nostri clienti. Per noi è una grande occasione poter raccontare HYPE e portare una nuova, personale e fresca visione del mondo finanziario al grande pubblico. Crediamo che il valore di un brand passi dalla creazione di una community solida, e il punto di partenza per raggiungere questo è offrire ai clienti non solo un servizio eccellente ma anche esperienze indimenticabili.

I concerti HYPE Sound sono invece live dalla durata di 45 minuti organizzati ogni venerdì pomeriggio negli studi di Sony Music Italia. Un’occasione per incontrare gli artisti eliminati e assistere alla loro prima volta giù dal palco.

A tutto questo si aggiunge un meet&greet virtuale riservato ai clienti HYPE.

