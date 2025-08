Apri SelfyConto e ricevi subito 50€ di buoni Amazon: ecco come

SelfyConto è il conto online di Banca Mediolanum pensato per gestire in modo semplice e digitale spese, entrate e investimenti. Attivandolo ora sul sito ufficiale, puoi ottenere 50€ in buoni regalo Amazon e approfittare di ulteriori benefit.

Nelle prossime righe vediamo nel dettaglio cosa include SelfyConto e quali sono le condizioni da rispettare per ottenere il buono Amazon.

Come ottenere i 50€ di buoni Amazon con SelfyConto e tutti gli altri vantaggi

Per ricevere il buono Amazon proposto da SelfyConto, basta completare l’apertura online di SelfyConto, richiedere la carta di debito e utilizzarla per acquisti per almeno 50€ entro il 30 settembre 2025. In più, chi apre oggi il conto partecipa automaticamente all’estrazione di un buono Amazon da 1.000€, un premio extra che rende ancora più interessante la promozione in corso.

L’offerta include canone gratuito e la possibilità di scegliere la carta di debito Mediolanum Card VISA o MasterCard senza costi aggiuntivi. SelfyConto offre un’operatività a zero canone fino ai 30 anni o per il primo anno dall’apertura. Successivamente, il costo può essere azzerato accreditando lo stipendio o effettuando spese mensili di almeno 500€.

Il conto mette a disposizione carte di pagamento personalizzabili: puoi optare per la carta di credito Mediolanum Credit Card su circuito VISA o MasterCard, oltre alla carta di debito Mediolanum Card, anch’essa su circuito MasterCard.

Tra i vantaggi inclusi ci sono prelievi gratuiti in contanti nell’area euro, gestione totale via app e servizi sicuri per organizzare al meglio le tue finanze, il tutto con l’affidabilità di un istituto solido come Banca Mediolanum.