Aruba Hyper Hosting: cloud hosting ad alte prestazioni per progetti business-critical

L’infrastruttura hosting non è più una scelta puramente tecnica, ma una decisione strategica che incide direttamente su performance, affidabilità e risultati di business. Siti Web, e-commerce e applicazioni digitali sono oggi strumenti centrali per la relazione con clienti e utenti; qualsiasi rallentamento o interruzione del servizio può tradursi in un impatto immediato su reputazione, fatturato e competitività.

Tra traffico imprevedibile, applicazioni sempre più complesse e aspettative elevate in termini di esperienza utente, emerge con forza la necessità di soluzioni hosting in grado di garantire continuità operativa e prestazioni costanti, senza costringere aziende e professionisti a gestire infrastrutture complesse o difficili da controllare.

È in questo scenario che si inserisce Hyper Hosting, la nuova proposta di Aruba, progettata per rispondere alle esigenze dei progetti digitali più esigenti in termini di stabilità, affidabilità e semplicità di gestione.

Quando l’infrastruttura diventa un fattore di rischio

Molti progetti digitali crescono rapidamente, spesso più velocemente di quanto l’infrastruttura sottostante sia in grado di sostenere. Campagne marketing, promozioni stagionali, eventi online o lanci di nuovi prodotti possono generare picchi di traffico improvvisi, difficili da prevedere e ancora più complessi da gestire con soluzioni di hosting tradizionali.

In ambienti di hosting condiviso, questi picchi si traducono frequentemente in rallentamenti, instabilità e downtime. Non si tratta solo di un problema tecnico: ogni secondo di attesa in più o ogni minuto di indisponibilità rappresenta una frizione nell’esperienza utente e un potenziale danno economico.

Le infrastrutture cloud avanzate, d’altra parte, offrono potenza e flessibilità, ma introducono una complessità gestionale che non sempre è compatibile con le esigenze di aziende e professionisti, soprattutto quando entrano in gioco il controllo dei costi, la sicurezza e la necessità di prevedibilità.

Aruba ha presentato la sua soluzione evoluta Hyper Hosting proprio per ridurre questo rischio, offrendo un modello infrastrutturale solido e facilmente governabile.

Aruba Hyper Hosting: risorse dedicate per garantire continuità operativa

Alla base di Hyper Hosting c’è un’infrastruttura cloud ad alte prestazioni che mette a disposizione 8 vCPU e 16 GB di RAM dedicate. Ciò significa che Aruba assegna risorse in modo esclusivo, non condivise con altri utenti, e quindi sempre disponibili per i propri progetti.

Dal punto di vista operativo, la disponibilità costante delle risorse consente di mantenere prestazioni stabili anche in presenza di carichi di lavoro elevati o variabili. E-commerce, piattaforme digitali e applicazioni Web possono così affrontare serenamente anche i picchi di traffico senza compromettere la qualità del servizio.

Per i decisori aziendali, questo approccio si traduce in una maggiore robustezza complessiva dell’infrastruttura e in una riduzione significativa del rischio operativo legato a rallentamenti o interruzioni improvvise.

Un cloud hosting pensato per semplificare, puntando sulla potenza

Uno degli elementi distintivi di Hyper Hosting è l’equilibrio tra potenza e semplicità.

Il servizio è progettato come una soluzione completa e pronta all’uso, che include tutto ciò che serve per lavorare con tranquillità: IP dedicato, gestione del dominio, servizi email, pannello di controllo unificato, backup automatici e sistemi di sicurezza integrati.

Si tratta di uno schema intelligente che aiuta a ridurre la frammentazione degli strumenti e a centralizzare la gestione dell’infrastruttura, migliorando l’efficienza operativa e semplificando il lavoro dei team interni o dei fornitori esterni.

A tutto questo si aggiunge un servizio di assistenza prioritaria, pensato per garantire tempi di risposta rapidi e un supporto adeguato anche in contesti critici, dove la continuità del servizio è fondamentale.

Spazio Web e database illimitati

Accanto alle risorse dedicate, Hyper Hosting include spazio Web e database illimitati con traffico dati senza limiti, caratteristiche che semplificano in modo significativo la gestione dei progetti digitali.

La possibilità di far crescere siti ricchi di contenuti o database articolati senza doversi confrontare con soglie di storage o revisioni contrattuali, rende l’infrastruttura più prevedibile e allineata alle esigenze di business in evoluzione.

Hyper Hosting Linux: una soluzione solida per progetti complessi

Il piano Hyper Hosting Linux è pensato per ospitare siti Web ad alto traffico, e-commerce e applicazioni che richiedono stabilità e prestazioni elevate. Si rivolge ad aziende e professionisti che necessitano di un’infrastruttura solida e performante, ma non vogliono affrontare la complessità tipica delle soluzioni cloud avanzate.

L’ambiente Linux consente di supportare applicazioni Web complesse, CMS evoluti e piattaforme e-commerce, offrendo un buon livello di flessibilità e controllo sull’ambiente applicativo. La disponibilità di risorse dedicate permette di mantenere prestazioni prevedibili e di ottimizzare l’interazione tra applicazioni e database, anche in presenza di carichi elevati.

Il piano Hyper Hosting Linux dà modo di ospitare stack applicativi avanzati, CMS personalizzati e piattaforme e-commerce che fanno uso intensivo di database, processi backend e integrazioni con servizi esterni. Dal punto di vista operativo, la soluzione Aruba permette di ottimizzare in modo più efficace l’interazione tra applicazioni e database, gestire in maniera stabile le connessioni concorrenti e sostenere picchi di traffico senza compromettere l’esperienza utente. Per i progetti business-critical, la prevedibilità delle prestazioni diventa così un fattore chiave per garantire continuità del servizio e affidabilità nel tempo.

Il modello a costo fisso, pari a 390 € + IVA/anno (in promozione a 199 € + IVA per il primo anno), rappresenta un vantaggio rilevante per la pianificazione economica, eliminando le incertezze legate ai modelli a consumo.

Hyper Hosting Gestito per WordPress: affidabilità senza complessità

Per i progetti basati su WordPress, Hyper Hosting Gestito per WordPress offre un livello di gestione e ottimizzazione superiore. La base infrastrutturale è la stessa di Hyper Hosting Linux, ma l’ambiente è configurato e gestito in modo specifico per il noto e popolarissimo CMS.

Aggiornamenti, controlli di sicurezza e verifiche sull’integrità del sistema sono gestiti in modo proattivo, riducendo il rischio di incompatibilità, errori operativi o degradi di performance. È così possibile mantenere massima stabilità e performance elevate anche in presenza di traffico intenso o utilizzo di funzionalità avanzate.

La configurazione dedicata dell’ambiente WordPress consente di ridurre molte delle criticità tipiche riscontrabili su soluzioni di hosting generiche, come cali di performance dovuti a estensioni poco efficienti, incompatibilità tra plugin o aggiornamenti che incidono sulla stabilità del sito. Grazie a un monitoraggio continuo dell’infrastruttura e del CMS, il team di Aruba è in grado di individuare tempestivamente comportamenti anomali e intervenire prima che questi abbiano ripercussioni operative.

Per chi gestisce progetti WordPress con volumi di traffico elevati, piattaforme e-commerce o siti editoriali complessi, le conseguenze dirette sono una gestione più snella e una maggiore affidabilità del servizio, anche nelle fasi di massimo carico, garantendo continuità operativa e una perfetta user experience.

Per aziende e realtà editoriali che utilizzano WordPress come piattaforma centrale per il proprio business digitale, Hyper Hosting Gestito per WordPress si traduce nella massima tranquillità operativa e in una riduzione significativa del carico gestionale.

Il prezzo di listino è di 420 € + IVA/anno, anch’esso scontato a 199 € + IVA per il primo anno, rendendo la soluzione accessibile anche a progetti in fase di crescita.

Hyper Boost: le prestazioni crescono insieme al progetto

Per rispondere alle esigenze di progetti che non rimangono statici, Hyper Hosting mette a disposizione anche Hyper Boost, un’opzione pensata per ampliare le risorse quando il contesto operativo lo richiede. È una soluzione che intercetta le necessità di chi deve pianificare la crescita senza rinunciare alla stabilità.

Hyper Boost può essere attivato direttamente dall’area clienti Aruba e consente di aumentare CPU e RAM in base alle mutate esigenze operative, accompagnando l’evoluzione del sito o dell’applicazione. In questo modo è possibile affrontare con maggiore serenità fasi di espansione, aumenti di traffico o l’introduzione di componenti più esigenti, senza dover ripensare l’intera infrastruttura.

La possibilità di scegliere il livello di potenziamento più adatto rende la gestione delle prestazioni più dinamica e sostenibile. Hyper Hosting si trasforma così in una piattaforma capace di adattarsi nel tempo, offrendo continuità, controllo e una crescita priva di interruzioni.

Configurazione Prezzo 12 vCPU – 24 GB RAM 200,00 € + IVA/anno 16 vCPU – 32 GB RAM 400,00 € + IVA/anno 24 vCPU – 48 GB RAM 800,00 € + IVA/anno 32 vCPU – 64 GB RAM 1.200,00 € + IVA/anno

Intelligenza artificiale per accelerare gestione e contenuti

Hyper Hosting Gestito per WordPress integra strumenti basati su intelligenza artificiale progettati per semplificare l’avvio e la gestione di qualunque sito Web. L’AI Assistant di Aruba supporta l’utente in diverse fasi operative, dalla creazione iniziale del progetto alla gestione quotidiana dei contenuti. Per i decision maker, questo significa ridurre il time-to-market e migliorare l’efficienza operativa, mantenendo comunque il controllo sul risultato finale.

Strumenti come AI Site Launcher, AI Page Builder e AI Content Generator, tutti accessibili dalla dashboard di WordPress ottimizzata Aruba, consentono di accelerare la messa online, facilitare l’organizzazione delle pagine e supportare le attività editoriali, senza sostituire il lavoro umano ma affiancandolo in modo intelligente.

Gli strumenti AI forniti da Aruba nel piano Hyper Hosting Gestito per WordPress

Avvio guidato del progetto ( AI Site Launcher ). L’assistente AI consente di impostare un nuovo sito WordPress a partire da poche indicazioni testuali sugli obiettivi del progetto, sul pubblico di riferimento e sul tono comunicativo. In base a questi input, viene generata una struttura iniziale coerente, con pagine e sezioni già organizzate secondo le esigenze espresse, riducendo drasticamente i tempi di setup.

). L’assistente AI consente di impostare un nuovo sito WordPress a partire da poche indicazioni testuali sugli obiettivi del progetto, sul pubblico di riferimento e sul tono comunicativo. In base a questi input, viene generata una struttura iniziale coerente, con pagine e sezioni già organizzate secondo le esigenze espresse, riducendo drasticamente i tempi di setup. Costruzione semplificata delle pagine ( AI Page Builder ). Attraverso un sistema di creazione assistita, l’AI supporta la realizzazione di layout e contenuti visivi in modo progressivo e guidato. Tale meccanismo facilita la progettazione delle singole pagine, permettendo di ottenere risultati ordinati e funzionali senza dover intervenire manualmente su editor complessi o su configurazioni avanzate.

). Attraverso un sistema di creazione assistita, l’AI supporta la realizzazione di layout e contenuti visivi in modo progressivo e guidato. Tale meccanismo facilita la progettazione delle singole pagine, permettendo di ottenere risultati ordinati e funzionali senza dover intervenire manualmente su editor complessi o su configurazioni avanzate. Supporto operativo intelligente ( AI Agent ). L’AI Agent agisce come un assistente digitale per la gestione quotidiana del sito, rispondendo a richieste testuali e fornendo indicazioni operative contestuali. In questo modo è possibile affrontare attività che normalmente richiederebbero competenze tecniche specifiche o la consultazione di guide e documentazione, semplificando la gestione ordinaria.

). L’AI Agent agisce come un assistente digitale per la gestione quotidiana del sito, rispondendo a richieste testuali e fornendo indicazioni operative contestuali. In questo modo è possibile affrontare attività che normalmente richiederebbero competenze tecniche specifiche o la consultazione di guide e documentazione, semplificando la gestione ordinaria. Generazione assistita dei contenuti (AI Content Generator). A partire da brevi descrizioni o input forniti dall’utente, l’AI è in grado di produrre contenuti testuali e immagini di supporto al sito, utili sia nelle fasi iniziali di lancio sia durante gli aggiornamenti periodici. Le bozze generate possono essere adattate a diversi obiettivi, come la presentazione di servizi, prodotti o sezioni informative, fungendo da base di lavoro per le attività editoriali.

Hyper Hosting come alleato strategico per il business digitale

Hyper Hosting risponde a un’esigenza sempre più diffusa: disporre di un’infrastruttura potente, affidabile e prevedibile, senza dover affrontare la complessità delle architetture cloud avanzate o i limiti dell’hosting condiviso.

Per aziende e professionisti che considerano il digitale un asset strategico, Hyper Hosting rappresenta una base solida su cui costruire e far crescere progetti online capaci di sostenere carichi di lavoro reali, anche nei momenti più critici.

Grazie all’impostazione proposta da Aruba, è possibile concentrarsi su strategia, contenuti ed esperienza utente, lasciando l’infrastruttura “nelle mani” di una piattaforma progettata per garantire davvero prestazioni e continuità.

In collaborazione con Aruba