HyperX Cloud II: cuffie da gaming con surround 7.1 a metà prezzo su Amazon

Le HyperX Cloud II sono un’ottima scelta se stavi cercando delle cuffie da gaming, che puoi utilizzare comunque anche per altro, totalmente coinvolgenti e con tecnologia Surround 7.1. Grazie al 50% di sconto su Amazon oggi puoi acquistarle al prezzo incredibile di soli 49,90 euro invece di 99,99: un risparmio eccezionale per un prodotto di questa portata.

HyperX Cloud II: cuffie da gaming eccezionali

Queste cuffie nascono per offrirti comfort da una parte e un’esperienza audio di qualità superiore dall’altro. Dal design robusto e con dettagli curati, sono perfette per giocare sia su PC che su console, dato che grazie al jack audio da 3,5 m e al cavo USB-A scollegabile puoi utilizzarle praticamente ovunque: PlayStation, Xbox, PC, Nintendo Switch, smartphone, tablet e così via.

In ogni caso potrai contare su un audio surround 7.1 virtuale capace di migliorare la percezione posizionale dei suoni: aspetto fondamentale per un gameplay immersivo nei tuoi giochi preferiti.

Il telaio è fatto di alluminio resistente che, abbinato ai cuscinetti auricolari rivestiti in similpelle premium e all’archetto imbottito in memory foam, garantisce una comodità eccezionale anche durante le sessioni di gioco più lunghe. Il tutto va a racchiudere dei driver da 53mm per una qualità audio nitida, con un microfono removibile da 10mm che ti darà modo di comunicare facilmente con i tuoi amici online.

Sul cavo troverai infine dei controlli integrati per regolare il volume o disattivare il microfono in un attimo.

All’interno della confezione sono presenti le cuffie, un modulo di controllo audio avanzato tramite USB, cuscinetti auricolari extra in velluto e una guida rapida all’uso. Per soli 49,90 euro è un affare da non farti scappare.