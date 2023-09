Hypnotic: guarda adesso il film in streaming

Il nuovo film con protagonista Ben Affleck è in streaming gratis su Prime Video per tutti coloro con un abbonamento ad Amazon Prime attivo: si tratta di Hypnotic. Un mix di giallo, azione e thriller, scritto e diretto dal regista Robert Rodriguez. Una produzione costata circa 70 milioni di dollari.

Guarda in streaming Hypnotic con Ben Affleck

Al centro della trama c’è un ispettore della polizia di Austin impegnato nella ricerca della figlia scomparsa improvvisamente mentre si trovava in un parco, che si troverà a dover fare i conti con un mistero ancora più grande. Non anticipiamo altro per non rovinare la sorpresa. Di seguito la breve sinossi condivisa dalla piattaforma e il trailer ufficiale in italiano pubblicato in occasione dell’arrivo nei cinema nel mese di luglio.

L’ispettore Danny Rourke indaga su un mistero che coinvolge la figlia scomparsa e un programma segreto del governo.

Oltre al già citato Ben Affleck, fanno parte del cast di attori anche Alice Braga, J. D. Pardo, Hala Finley, Dayo Okeniyi, Jeff Fahey, Jackie Earle Haley e William Fichtner. Le riprese sono state effettuate ad Austin, in Texas, nel periodo compreso tra la fine di settembre e la metà del novembre 2021. La durata del film è pari a 1 ora e 33 minuti. In Italia il rating assegnato è 7+.

Come scritto in apertura, Hypnotic è in streaming gratis su Prime Video per gli abbonati Prime. Chi non lo ha ancora fatto, può attivare subito i 30 giorni di prova, senza alcuna spesa, e iniziare così a beneficiare di tutti i vantaggi inclusi nella sottoscrizione. Tra questi, la possibilità di partecipare all’evento Festa delle Offerte Prime organizzato da Amazon per le giornate del 10 e 11 ottobre, con migliaia di sconti e promozioni in esclusiva per i clienti.

