I GB non bastano mai? Passa a Kena a 6,99 euro/mese

Passando a Kena, con 6,99 euro al mese hai minuti illimitati per chiamare chiunque tu voglia (inclusi numeri fissi), 1000 SMS e 130 GB per navigare liberamente dal tuo smartphone. Ci troviamo ad una promozione inevitabilmente conveniente dato che include anche chiamate senza scatto alla risposta e Giga 4G con una velocità in download fino a 60 Mbps e in upload fino a 30 Mbps sull’intero territorio nazionale.

Ma chi può sottoscrivere la nuova offerta usufruendo di tutti i vantaggi ad essa collegati? L’offerta può essere sottoscritta sia da chi arriva un nuovo numero che da chi mantiene il proprio numero portandolo da Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, Fastweb Mobile, 1 Mobile, China Mobile, Coop Voce, Daily Telecom, DIGI Mobile, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Ovunque, Italia Power, Spusu, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Telmekom, Tiscali, Welcome Italia, Wings e Withu.

Attualmente sono davvero tante le promozioni che i diversi gestori telefonici mettono sul mercato per cercare di ottenere un maggiore numero di clienti. ma quante volte ci capita di trovarci davanti ad una promozione che non fa realmente al caso nostro? L’attuale promozione 130 GB di Kena a 6.99 euro al mese è invece davvero vantaggiosa.

Se non ne puoi più di spendere soldi per avere offerte che non ti soddisfano sei nel posto giusto. Attiva subito l’offerta messa a disposizione da Kena e ricorda che non è previsto nessun costo di attivazione.

Quando si naviga online la maggior parte del tempo i giga a disposizione non sono mai abbastanza. Che aspetti? Accedi al sito web Kena e procedi con la sottoscrizione della promozione direttamente da casa tua. Per te anche primo mese gratis e 200 GB per 60 giorni!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.