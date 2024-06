I migliori generatori di tavolozze di colori AI per i graphic designer

La ricerca del colore ideale, o meglio, della tavolozza di colori perfetta per un progetto, può essere notevolmente semplificata grazie all’utilizzo dei migliori generatori di tavolozze di colori basati su intelligenza artificiale. Gli strumenti, pur essendo ideali per i graphic designer, sono accessibili a chiunque, rendendo l’intero processo più efficiente e intuitivo. Infatti, gli strumenti AI disponibili online permettono di generare combinazioni di colori armoniose e visivamente accattivanti, fornendo un supporto prezioso che accelera la fase di ricerca di nuove palette di colori o dell’ispirazione perfetta. Ogni generatore presenta caratteristiche uniche che permettono di sfruttare le più svariate funzioni, dove i colori sono sempre i protagonisti. Ecco, quindi, una panoramica dei 12 migliori generatori AI di tavolozze di colori.

Khroma: la tavolazza dei colori con l’AI

Khroma fa parte dei migliori generatori di tavolozze di colori basati su intelligenza artificiale, ed è la scelta ideale per trovare la combinazione di colori perfetta per qualsiasi progetto. Lo strumento permette di addestrare un algoritmo basato su reti neurali per generare colori, partendo dalla scelta di un set di colori.

Per iniziare ad utilizzare Khroma, è necessario scegliere 50 colori. Nonostante possa sembrare un compito impegnativo, il processo è semplice e pratico. Basta accedere alla piattaforma e selezionare “generate” per arrivare alla pagina dei colori. Qui, è necessario scorrere e scegliere tra i colori disponibili, che serviranno a Khroma per addestrare un algoritmo personalizzato basato sui colori scelti. Una volta selezionati tutti e 50 i colori, visibili man mano nella barra in alto, è necessario cliccare su “got it”.

Dopo un’attesa di qualche minuto, si accede a una schermata con la combinazione di colori e le diverse funzionalità disponibili per trovare la combinazione di colori perfetta per qualsiasi progetto. Khroma è per questo la piattaforma AI ideale, semplice da utilizzare e gratuita.

AI Colors progetti accattivanti con il colore giusto

Una tavolozza di colori perfetta è fondamentale per rendere i progetti accattivanti e coinvolgenti. AI Colors emerge come la scelta ideale in questo contesto, offrendo un generatore di tavolozze di colori basato sull’intelligenza artificiale. Infatti, lo strumento permette di creare tavolozze di colori uniche, sfruttando il modello GPT-3.5 di OpenAI.

Con AI Colors, è possibile creare una combinazione di colori inserendo un input di testo e attendendo la generazione da parte dell’AI. Sebbene l’interfaccia, ricca di funzioni, possa sembrare complessa all’inizio, con un po’ di pratica si può lavorare comodamente sui colori e le diverse modifiche. Rendendo AI Colors un’applicazione completa per lavorare con i colori e le loro combinazioni.

Inoltre, l’accesso rapido e gratuito su AI Colors la rende una piattaforma perfetta non solo per i graphic designer, ma anche per chiunque sia alla ricerca di un supporto per la selezione di colori e le varie combinazioni.

Huemint alla ricerca della combinazione di colore perfetta

Huemint, basato sull’apprendimento automatico, è un potente strumento per creare combinazioni di colori ideali per un marchio, un sito web o un progetto grafico. La sua peculiarità, rispetto ad altri strumenti, è la capacità di fornire non solo una tavolozza di colori, ma anche indicazioni concrete su come applicarli in un determinato progetto.

Accedendo a Huemint, si scopre una serie di funzionalità utili a seconda del progetto per cui è necessario creare la tavolozza di colori. Le categorie specifiche presenti sono: Brand, Website, Gradient, Gradient + Background, Illustration, Bootstrap e Upload image. Una varietà che permette di gestire il tipo di richiesta e di utilizzare la sezione più adatta in base all’esigenza.

Huemint è una piattaforma semplice, completa e pratica. Inoltre, è gratuita, permettendo di ottenere in poco tempo la combinazione di colori giusta senza sostenere alcun costo di abbonamento. Tutto questo in pochi secondi, rendendo Huemint un alleato prezioso per chiunque lavori con i colori.

ColorMagic la magia del colore

La ricerca di colori, sfumature e combinazioni è un’attività quotidiana per i graphic designer e proprio ColorMagic è una piattaforma che semplifica notevolmente questo processo. Si tratta di un generatore di tavolozze di colori basato sull’intelligenza artificiale, che consente agli utenti di generare tavolozze di colori a partire da una parola chiave o un’immagine di riferimento.

Per utilizzare ColorMagic, basta accedere alla piattaforma e selezionare “Create palette”. A questo punto, è sufficiente inserire una parola chiave e lasciare che l’AI faccia il resto. In questo modo, si otterrà la combinazione dei colori e solo dopo aver effettuato l’accesso, è possibile procedere con le modifiche o inserire i colori in una lista di preferiti, per avere sempre a portata di mano i colori e le diverse tavolozze.

Colormind la tavolazza di colori in un click

Colormind, che utilizza il deep learning per generare tavolozze di colori, offre la possibilità di esplorare tavolozze di colori in modo casuale o di scegliere un colore iniziale per ottenere un risultato personalizzato. Accedendo al sito, è possibile selezionare il colore preferito sulla tavolozza di colori e visualizzare il risultato generato da Colormind.

In alternativa, premendo su “generate”, si può ottenere una tavolozza di colori generata casualmente, ideale per trovare nuove idee e ispirazioni quando non si ha un colore di partenza. Le funzionalità presenti su Colormind sono notevoli inoltre, navigando sul sito web, è possibile ottenere sia un supporto caricando un’immagine di riferimento che visualizzare, semplicemente, le tavolozze già presenti sulla piattaforma.

Lopple: la tavolozza di colore con un prompt

Ottenere una tavolozza di colori inserendo un prompt è possibile con Lopple. Questo strumento, basato sull’intelligenza artificiale, è ideale per generare combinazioni di colori personalizzati in base al progetto.

Per utilizzare Lopple, è sufficiente aprire l’applicazione, inserire un prompt come “crea una tavolozza di colori per un negozio di fiori” e attendere qualche istante. Successivamente, si può visualizzare il risultato e navigare tra le diverse funzioni disponibili. Tra tutte, Lopple si posiziona come l’applicazione ideale per i designer alla ricerca di ispirazione e di una tavolozza di colori perfetta per ogni esigenza.

Designs.ai Color: dal colore alla progettazione

Designs.ai è un ecosistema creativo ideato per i designer, ma accessibile a tutti. In quanto la piattaforma offre una serie di strumenti basati sull’intelligenza artificiale, tra cui la sezione “Colors”, che permette di creare la propria tavolozza di colori. Uno strumento che fornisce un supporto perfetto con funzioni e impostazioni dedicate alla modifica e alla creazione di sfumature.

In sostanza, “Colors”, come altre piattaforme, è un generatore di tavolozze di colori basato sull’intelligenza artificiale. Offre una varietà di funzionalità per creare combinazioni di colori uniche, sfruttando diverse categorie a seconda delle esigenze, tra cui:

Palettes;

Wheel;

Text;

Overlay;

Gradient;

Contrast;

Image Color Extractor;

Color Meanings.

Come anticipato, Deisign.ai, è una piattaforma che offre molti strumenti AI, dalla creazione di video, foto e altro, agli strumenti per il colore e il disegno. Nella pratica, per accedere a “Color”, è sufficiente visitare Designs.ai, selezionare “strumenti” e poi procedere su “colormatcher”. Designs.ai è quindi un hub completo per lavorare con i colori e le loro combinazioni.

Color.io: due app per il colore perfetto

Color.io, accessibile con una prova gratuita, offre due applicazioni: Match AI App e Color.io App. La prima fornisce strumenti creativi per assistere nella creazione di una gradazione cromatica basata su immagini di riferimento. Tra le funzionalità offerte ci sono la corrispondenza di immagini AI, la modifica e l’abbinamento di file JPG e PNG, e l’esportazione LUT 3D.

D’altra parte, l’applicazione Color.io è ideale per lavori più complessi. Include un creatore di look cinematografici generativi, un processore di immagini RAW, un generatore di grana della pellicola, Halation ed FX, nonché un generatore LUT e profili Lightroom. Questa combinazione di funzionalità rende Color.io uno strumento versatile per la gestione dei colori nei progetti di design.

Palettemaker dall’idea al progetto

Un altro strumento versatile che consente di creare tavolozze di colori uniche è Palettemaker con l’ausilio dell’intelligenza artificiale, basandosi su esempi di design reali come design del logo, UI/UX, modelli e poster.

Palettemaker offre funzionalità come il controllo del comportamento del colore e la creazione di tavolozze animate. Per utilizzare Palettemaker, basta accedere al sito e cliccare su “Create Your Palette Now”. Da qui, è possibile navigare tra le combinazioni di colori esistenti o modificare i colori, in base alle proprie esigenze, dalla composizione in alto. Si può quindi vedere la tavolozza di colori prendere vita nell’esempio laterale.

Inoltre, è possibile osservare i colori, secondo l’esigenza specifica, semplicemente modificando il tipo di esempio. Nella pratica, è necessario procedere sull’icona vicino alla tavolozza e dal menu a scomparsa scegliere tra Mixed, Web / Mobile, UI, Branding & Logo, Illustration, Typography, Poster e Pattern.

Brandmark la ruota dei colori AI

Brandmark offre una ruota dei colori sofisticata basata sull’intelligenza artificiale, perfetta per la creazione di loghi, illustrazioni e una varietà di progetti grafici.

Nello specifico, è uno strumento che permette di generare in modo rapido ed efficiente tavolozze di colori, fornendo non solo un supporto prezioso per trovare l’ispirazione cromatica, ma anche la possibilità di personalizzare le ruote dei colori. Questo consente di creare combinazioni di colori analoghe, complementari e di molti altri tipi.

Hot.pot. Ai e Eva Design: alla scoperta dei colori

Hotpot.ai e Eva Design sono due strumenti potenti che facilitano la creazione di tavolozze di colori per vari progetti di design. Il generatore di colori di Hotpot.ai, alimentato da intelligenza artificiale, offre un modo conveniente per esplorare e creare combinazioni di colori armoniose. Nello specifico, Hotpot.ai stimola l’ispirazione e permette di scegliere la combinazione di colori in modo più rapido ed efficiente.

D’altra parte, Eva Design è uno strumento online che utilizza un algoritmo basato sul deep learning per semplificare la creazione di tavolozze di colori. Questo rende il processo di selezione dei colori non solo semplice, ma anche divertente, creando le più svariate combinazioni di colori per qualsiasi progetto. Anche in questo caso, Eva Design è ideale sia per trovare l’ispirazione cromatica e sia per creare una tavolozza di colori unica per un progetto specifico.