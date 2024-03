I migliori Videogame in SCONTO su Amazon! (risparmia fino al 79%)

Preparati ad esplorare nuovi mondi, vestire i panni di eroi leggendari e vivere storie epiche con sconti imperdibili. In questa guida, ti accompagneremo alla scoperta dei migliori videogame in offerta su Amazon, con sconti folli che raggiungono fino al 79%!

I migliori Videogame in SCONTO su Amazon

STRAY per PS5: quest’avventura ti permetterà di vestire i panni di un gattino in un’ambientazione cyberpunk. Il suo prezzo originale è di 41,00€, ma ora costa solo 19,99€.

EA SPORTS FC 24 per Nintendo Switch: questo è l’ultimo FIFA uscito per la console ibrida di Nintendo. Il suo prezzo originale è di 59,99€, ma ora costa solo 32,99€.

Saints Row Day One Edition per PS5: l’ultima folle avventura dei Saints è a un prezzo da urlo grazie a questo sconto. Il suo prezzo originale è di 69,99€, ma ora costa solo 14,98€.

Mario + Rabbids Sparks of Hope per Nintendo Switch: questa particolarissima avventura mischia gli iconici personaggi di Super Mario con gli stravaganti Rabbids. Il suo prezzo originale è di 60,99€, ma ora costa solo 24,98€.

Rise of the Ronin: il nuovo titolo in uscita il prossimo 22 marzo 2024 è già in sconto su Amazon. Il suo prezzo originale è di 80,99€, ma ora costa solo 69,98€.

Mafia Trilogy per PS5: rivivi tutte le avventure di una delle saghe più clandestine di sempre. Il suo prezzo originale è di 21,99€, ma ora costa solo 19,99€.

Questi erano i migliori videogame scontati su Amazon.