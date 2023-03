I mouse Logitech da non perdere nelle Offerte di Primavera Amazon

Logitech, una marca una garanzia.

Sai benissimo che se devi acquistare qualche periferica per il tuo PC, affidarti a questo marchio è la scelta migliore. Convenienza, qualità ma soprattutto grandi prezzi. Con le Offerte di Primavera non hai tempo da perdere, soprattutto se sei interessato a un mouse.

Che sia per il gaming, lavoro o svago non ha importanza: ne trovi uno che ti soddisfa al 100% quindi cosa stai ancora aspettando? Ti ricordo che le offerte non dureranno a lungo.

Mouse Logitech: i migliori nelle Offerte di Primavera Amazon

I mouse Logitech sono una certezza: ti regalano sempre delle performance complete e prive di compromessi. Dato che la lista dei modelli in offerta è parecchio lunga, ti dico subito che i migliori sono:

Il mouse da gaming G502 HERO offre elevate prestazioni grazie al sensore HERO 25K, che raggiunge i 25.600 DPI. Questo mouse è dotato di illuminazione RGB, pesi regolabili, 11 pulsanti programmabili e memoria integrata, ed è compatibile con PC, Mac e laptop per offrire un’esperienza di gioco personalizzata e adatta alle proprie esigenze. In vendita su Amazon a soli 39,99€ con un ribasso del 57%.

Il mouse wireless Pebble si connette tramite Bluetooth o ricevitore da 2,4 GHz, offrendo una maggiore flessibilità di utilizzo con computer portatili, notebook, iPad, PC, Mac e Chromebook. Grazie al design sottile e ai clic silenziosi, questo mouse è anche ideale per ambienti di lavoro tranquilli o situazioni in cui il rumore potrebbe essere disturbante. In vendita su Amazon a soli 14,99€ con un ribasso del 50%.

Il mouse gaming wireless G PRO è stato progettato per l’eSport e dispone di un sensore HERO 25K che raggiunge i 25.600 DPI. Leggero e con illuminazione RGB, questo mouse è inoltre compatibile con la tecnologia POWERPLAY per una ricarica wireless continua. Con 4-8 pulsanti programmabili, è ideale per personalizzare la propria esperienza di gioco su PC o laptop. In vendita su Amazon a soli 79,79€ con un ribasso del 45%.

Il mouse MX Anywhere 2S è multidispositivo, può essere utilizzato sia tramite Bluetooth che tramite connessione wireless 2.4 GHz con il ricevitore USB Unifying. Dotato di sensore di 4000 DPI su qualsiasi superficie, dispone di 7 pulsanti e può essere ricaricato. Questo mouse è compatibile con PC, Mac, laptop e iPadOS, rendendolo ideale per l’utilizzo con molteplici dispositivi. In vendita su Amazon a soli 49,99€ con un ribasso del 50%.

Il mouse wireless M185 utilizza una connessione 2,4 GHz con mini ricevitore USB per garantire una connessione affidabile e senza ritardi. Con una durata della batteria di 12 mesi e un tracciamento ottico di 1000 DPI, questo mouse ambidestro è compatibile con PC, Mac e laptop, offrendo una maggiore flessibilità di utilizzo per le proprie esigenze di lavoro o di svago. In vendita su Amazon a soli 8,99€ con un ribasso del 45%.

Il mouse wireless M171 utilizza una connessione 2,4 GHz con mini ricevitore USB e ha un rilevamento ottico. Con una durata della batteria di 12 mesi, questo mouse ambidestro è compatibile con PC, Mac e laptop, rendendolo un’ottima scelta per chi cerca un mouse affidabile ed economico per le proprie esigenze di lavoro o di svago. In vendita su Amazon a soli 9,52€ con un ribasso del 44%.

Il mouse gaming G203 LIGHTSYNC è dotato di illuminazione RGB personalizzabile e di 6 pulsanti programmabili per offrire una maggiore flessibilità di utilizzo. Con un sensore per gaming e tracciamento a 8.000 DPI, questo mouse è in grado di offrire prestazioni elevate per i giocatori. Inoltre, il peso ridotto del mouse lo rende comodo per l’utilizzo prolungato. In vendita su Amazon a soli 22,99€ con un ribasso del 44%.

Il mouse wireless M720 Triathlon è multidispositivo e può essere utilizzato tramite Bluetooth o connessione wireless con il ricevitore USB Unifying. Dotato di sensore di 1000 DPI e 6 tasti programmabili, questo mouse è compatibile con laptop, PC, Mac e iPadOS, offrendo una maggiore flessibilità di utilizzo per le proprie esigenze lavorative o di svago. In vendita su Amazon a soli 39,99€ con un ribasso del 50%.

Il mouse wireless Logitech MX Master 3 for Mac è stato progettato appositamente per l’utilizzo con i dispositivi Mac. Dotato di scorrimento ultraveloce, design ergonomico, sensore di 4000 DPI, connessione USB-C e Bluetooth, questo mouse è compatibile con MacBook Pro, MacBook Air, iMac e iPad, garantendo una maggiore flessibilità di utilizzo per le proprie esigenze di lavoro o di svago. In vendita su Amazon a soli 84,90€ con un ribasso del 37%.

