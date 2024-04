I segreti del polpo: la docu-serie è pronta per il debutto in streaming

Appuntamento al prossimo 22 di aprile, in occasione della Giornata della Terra, per il debutto dell’atteso documentario I segreti del polpo. Si tratta di un progetto in tre puntate di National Geographic. Il documentario è diretto dal premio Oscar, James Cameron, ed è doppiato dall’attore Paul Rudd.

I segreti del polpo sarà disponibile in esclusiva su Disney+. Si tratta di una delle principali novità del mese per la piattaforma di streaming di Disney. Per guardare in streaming il documentario è necessario attivare un abbonamento con la piattaforma.

Per accedere a Disney+ è possibile scegliere tra uno dei tre piani disponibili, a partire da 5,99 euro al mese. Tutti i dettagli sono disponibili direttamente qui di sotto.

Il trailer de I segreti del polpo

Ecco il trailer ufficiale del documentario in arrivo il 22 di aprile su Disney+:

Quanto costa Disney+

Con Disney+ è possibile scegliere tra tre diversi piani. Il primo è Standard con pubblicità ed ha un costo di 5,99 euro al mese. C’è poi Standard (senza pubblicità) che costa 8,99 euro al mese oppure 89,99 euro all’anno. I due piani consentono l’accesso alla piattaforma da due dispositivi differenti in contemporanea.

C’è poi il piano Premium. Il costo è di 11,99 euro al mese, oppure 119,99 euro all’anno scegliendo il piano annuale. Con questa versione di Disney+ è possibile accedere ai contenuti in 4K. Questa versione dell’abbonamento alla piattaforma garantisce l’accesso da 4 dispositivi in contemporanea. Premium, naturalmente, è il piano più completo proposto dal servizio di streaming.

Per scegliere quale versione attivare è possibile seguire il link qui di sotto.