Apple Music, accedi a più 100 milioni di canzoni gratis per 1 mese

Sei adori ascoltare la musica in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo non puoi non provare i servizi offerti da Apple Music. Chi non lo conosce deve sapere che Apple Music è un servizio di streaming video e musicale sviluppato da Apple che punta ad offrire agli utenti il meglio della musica ad un ottimo prezzo.

La promozione attualmente in corso ti consente di accedere alla piattaforma streaming scoprendo ogni giorno musica nuova. Nello specifico, puoi ascoltare playlist e album degli artisti che ami gratis per un mese. Terminato questo periodo di prova, Apple Music costa solamente 10,99 euro al mese.

Inizia subito con la prova gratuita per avere sono solo più di 100 milioni di canzoni e 30.000 playlist a tua disposizione ma anche un servizio sempre senza pubblicità. Inoltre, ascolti con un audio ottimizzato e hai la possibilità di cantare seguendo il testo in tempo reale, con Apple Music Sing.

Al centro della musica gratis per 1 mese

Avere un account Apple Music significa avere accesso a tutti i grandi successi della musica mondiale. Non a caso, hai la possibilità di ascoltare i tuoi brani preferiti anche quando sei offline e da qualsiasi dispositivo.

Oggi, per consentirti di scoprire il mondo Apple Music, ti viene data l’opportunità di provare il servizio gratuitamente per 1 mese. Tutti gli utenti che decidono di iscriversi per la prima volta hanno infatti una prova gratuita di un mese e solamente successivamente viene richiesto un costo di 10,99 euro al mese per abbonarsi al piano individuale.

I piani disponibili sono 3 e oltre a quello da 10,99 euro puoi scegliere tra il piano da 5,99 euro al mese se sei uno studente e il piano da 16,99 euro al mese dedicato alla famiglia (fino a sei persone). Approfitta subito della promozione e inizia ad ascoltare la musica che ami gratis per 1 mese!