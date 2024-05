Champions: come vedere Borussia Dortmund-PSG in streaming

Borussia Dortmund-PSG è l’andata delle semifinale di Champions League, in campo mercoledì 1 maggio alle ore 21 nella cornice del Westfalenstadion: puoi vedere la partita in streaming su Prime Video, è gratis se hai un abbonamento Prime attivo. In alternativa, puoi iniziare subito i 30 giorni di prova senza alcuna spesa

Probabili formazioni e streaming di Borussia Dortmund-PSG

I tedeschi arrivano al big match dopo aver superato l’Atletico Madrid ai quarti, mentre i francesi hanno superato il Barcellona. Diamo uno sguardo alle probabili formazioni schierate al fischio d’inizio dai due allenatori, Terzic e Luis Enrique.

Borussia Dortmund (4-1-4-1): Kobel; Ryerson, Schlotterbeck, Sule, Wolf; Emre Can; Sancho, Sabitzer, Brandt, Bynoe-Gittens; Fullkrug;

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Lucas Hernandez, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz; Dembélé, Mbappé, Barcola.

Come già scritto, puoi vedere la partita in streaming grazie alla diretta esclusiva su Prime Video, con la telecronaca di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini. Il collegamento pende il via alle ore 20 con Giulia Mizzoni a bordocampo in compagnia di Clarence Seedorf, Gianfranco Zola e Julio Cesar.

È un incontro tra due big europee e il muro giallo del Westfalenstadion è in grado di mettere in difficoltà chiunque. Ciò nonostante, il pronostico dei bookmaker vede i francesi partire leggermente favoriti.

Chi uscirà a testa alta dal doppio confronto (il ritorno andrà in scena la prossima settimana al Parco dei Principi di Parigi) approderà alla finalissima della Champions League, contro la vincente di Bayern Monaco-Real Madrid.

La partita, così come gli altri contenuti in streaming su Prime Video, sono visibili gratuitamente da chi dispone di un abbonamento Prime attivo. Se non lo hai ancora fatto, puoi iniziare la prova di 30 giorni in questo momento, senza andare incontro ad alcuna spesa ed eventualmente disattivando il rinnovo prima della scadenza.