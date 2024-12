I vantaggi della carta aziendale per tenere tutte le spese sotto controllo

Le piccole e medie imprese hanno per molti aspetti le stesse necessità delle aziende più grandi, ma con risorse e strumenti spesso limitate. La gestione di una PMI richiede molte attenzioni, tra cui il controllo delle spese senza rinunciare alla praticità di autorizzare i pagamenti di dipendenti e collaboratori in maniera rapida e sicura. A questo proposito myPOS prevede in offerta la carta aziendale gratuita.

Sicurezza, praticità e trasparenze con le carte aziendali myPOS

Acquistando uno dei terminali di pagamento myPOS (myPOS Go 2, myPOS Go Combo, myPOS Pro o myPOS Carbon si ha accesso, tra le altre cose, alla carta di debito aziendale gratuita. Si tratta di una carta Mastercard da utilizzare sia in Italia che all’estero così da dare ai propri dipendenti e collaboratori lo strumento ideale per le loro attività professionali.

La gestione delle spese di trasferta, l’acquisto di materiali e forniture, i prelievi di contanti, i pagamenti online, il pagamento dei servizi o la gestione delle spese quotidiane come il carburante per l’auto e i pedaggi, possono essere eseguiti comodamente con la carta di debito aziendale myPOS.

Il titolare dell’azienda o chi si occupa dell’amministrazione ha in ogni momento accesso al resoconto delle spese diviso per categoria. Quando un collaboratore o un dipendente effettua un pagamento con la carta myPOS, infatti, sul dispositivo collegato compare la notifica push che segnala quella transazione alla quale è possibile aggiungere con un solo tocco una nota o la relativa ricevuta o fattura. Inoltre è possibile accedere a un riepilogo dettagliato con tutte le transazioni dei vari dipendenti visualizzando rapidamente i vari documenti giustificativi.

La gestione dell’azienda con le carte di debito myPOS, distribuite gratuitamente con il terminale di pagamento, garantiscono quella riduzione dei tempi e dei costi amministrativi essenziale per la competitività e la crescita di ogni PMI.