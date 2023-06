IA, pioggia di investimenti nel settore: crescita economica attira big tech

La volontà dei giganti della tecnologia di investire sulle IA per proporre nuove soluzioni ad aziende e PA, come hanno dimostrato di recente Microsoft, Google, Meta e Amazon, è sempre più evidente. L’IA generativa rappresenta il futuro e tutte le realtà tech ne sono al corrente. Per questo motivo, sempre più imprese del settore stanno scaldando i loro motori preparando progetti e investimenti al fine di alimentare la crescita economica con una spinta data esclusivamente da strumenti d’intelligenza artificiale di ultima generazione.

Aumentano investimenti nel settore IA

Come riportato dal Corriere Comunicazioni, più recentemente Accenture ha annunciato un investimento di 3 miliardi di dollari da portare a termine nel corso dei prossimi tre anni. Con questo ammontare di denaro finanzierà la divisione Data & AI aiutando le organizzazioni a sfruttare l’IA per incrementare l’efficienza e la resilienza di loro prodotti e servizi.

In particolar modo, la società afferma che questo investimento mette a frutto decenni di leadership nel settore delle IA, che hanno portato alla registrazione di oltre 1.450 brevetti per soluzioni su misura dedicate a marketing, retail, sicurezza e manifattura.

La spinta per un’IA responsabile a livello industriale arriva anche da Sas, azienda che investirà un miliardo di dollari in soluzioni di analytics per le esigenze specifiche di determinati ambiti lavorativi, tra cui banche, ospedali, centri di ricerca, luoghi commerciali e fabbriche. Questo investimento include attività dirette di ricerca e sviluppo, oltre a piani per interi business con il supporto di consulenti, system engineer e responsabili marketing.

Tra specialisti umani, machine learning e IA, l’obiettivo è quello di offrire soluzioni all’avanguardia che facilitino di molto le attività di società e organizzazioni a livello internazionale.

Infine, Salesforce ha annunciato AI Cloud, suite di funzionalità che fornisce esperienze generative ottimizzate, affidabili, accessibili e in tempo reale per qualsiasi applicazione e flusso di lavoro. Parallelamente, Cisco ha presentato soluzioni IA e ML per le sfide della cybersicurezza, tra cui la piattaforma Sse (Security Service Edge).