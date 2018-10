L'IA e il riconoscimento facciale degli animali

Il riconoscimento facciale, un insieme di algoritmi, software e servizi oggi impiegati per le finalità più disparate: dalla sorveglianza dello spazio domestico alla gestione degli enormi volumi di dati raccolti dai social network, fino allo sblocco dei dispositivi che ogni giorno portiamo con noi. È quanto concerne l’impiego di questi sistemi in relazione al volto degli esseri umani, ma qualcuno ha provato a spingersi oltre applicandolo al mondo animale.

Animali e riconoscimento facciale

Un curioso e interessante approfondimento pubblicato da New York Magazine elenca quali animali sono già stati fatto oggetto di sperimentazioni legate all’IA per interpretarne il comportamento, lo stato di salute e (perché no) le emozioni, partendo dai tratti somatici o talvolta dalle espressioni facciali. Viene ad esempio citato il caso di un’azienda norvegese che studia il volto dei salmoni al fine di identificare quelli affetti da parassiti o come una startup irlandese abbia messo a punto un codice in grado di valutare la corretta alimentazione di una mucca per trovare eventuali correlazioni tra le anomalie nella produzione del latte e i suoi pattern comportamentali.

L’articolo passa in rassegna diverse specie per le quali sono già stati attuati progetti di questo tipo, talvolta come già detto in modo da ricavare informazioni utili a ottimizzare la produzione di materie da destinare all’industria alimentare, in altri casi al fine di proteggere gli animali mantenendoli al sicuro nel loro habitat e lontano dalle minacce dell’uomo. Vediamo quelle più interessanti.