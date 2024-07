Alessandro La Volpe è il nuovo CEO di IBM Italia

IBM Italia ha un nuovo CEO: è Alessandro La Volpe. Fa parte del gruppo da ormai quasi vent’anni (fonte LinkedIn) e ha già ricoperto il ruolo di Vice President global per il segmento Sustainability Sales e Software as a Service, in precedenza anche quelli di Vice President Technology e Vice President Cloud & Cognitive Software.

IBM Italia ha un nuovo CEO: è Alessandro La Volpe

Laureato in Economia e Commercio presso l’Università Cattolica di Milano, ha conseguito un master in economia aziendale (MBA) presso Henley Management College. Inoltre, è professore a contratto in Transformative Innovation presso il MIBE, il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università degli Studi di Pavia. Si è occupato, tra le altre cose, dell’apertura del primo business accelerator di IBM in Israele. Questa la sua prima dichiarazione ufficiale da Amministratore Delegato, con un riferimento esplicito alle prospettive legate all’intelligenza artificiale.

Le tecnologie trasformative, in particolare l’intelligenza artificiale, sono ormai al centro delle agende di ogni tipo di organizzazione pubblica e privata. In questa fase di grande sviluppo innovativo, IBM vuole continuare ad essere un punto di riferimento per chi vuole accrescere produttività, efficacia ed efficienza senza rinunciare ai temi della responsabilità, dell’etica e dell’inclusione.

Assume il ruolo ricoperto fino a oggi da Stefano Rebattoni (a partire dall’inizio del 2021), che a sua volta passa alla guida dell’area Nordic, Central and Eastern Europe, continuando comunque a ricoprire la carica di Presidente per IBM Italia. Prosegue La Volpe