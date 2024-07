Partnership IBM-Microsoft per la cybersicurezza delle aziende

Microsoft e IBM Consulting hanno annunciato una collaborazione per supportare le aziende contro gli attacchi informatici. Questa partnership strategica mira a combinare i punti di forza di entrambe le società per offrire ai clienti soluzioni all’avanguardia.

IBM Consulting metterà a disposizione i suoi servizi di cybersecurity leader del settore, mentre Microsoft fornirà il suo portafoglio completo di tecnologie di sicurezza, tra cui Sentinel e Entra Suite, con l’obiettivo di migliorare le operazioni di sicurezza end-to-end delle imprese.

I pilastri della collaborazione

La partnership si fonda su diversi elementi chiave:

Il servizio IBM Threat Detection and Response (TDR) Cloud Native , recentemente riconosciuto come soluzione verificata Microsoft MXDR, integrerà Microsoft Sentinel, Microsoft Defender XDR e Microsoft Defender for Cloud con le tecnologie di sicurezza basate sull’intelligenza artificiale di IBM TDR Cloud Native. Questa combinazione contribuirà ad accelerare il rilevamento e la risposta alle minacce per i clienti.

, recentemente riconosciuto come soluzione verificata Microsoft MXDR, integrerà Microsoft Sentinel, Microsoft Defender XDR e Microsoft Defender for Cloud con le tecnologie di sicurezza basate sull’intelligenza artificiale di IBM TDR Cloud Native. Questa combinazione contribuirà ad accelerare il rilevamento e la risposta alle minacce per i clienti. Il team globale di analisti della sicurezza di IBM Consulting garantirà un monitoraggio 24/7, l’investigazione e la correzione automatica degli avvisi di sicurezza negli ambienti cloud ibridi dei clienti.

garantirà un monitoraggio 24/7, l’investigazione e la correzione automatica degli avvisi di sicurezza negli ambienti cloud ibridi dei clienti. IBM Consulting assisterà i clienti nella trasformazione delle loro operazioni di sicurezza, massimizzando il valore delle soluzioni di sicurezza end-to-end di Microsoft.

assisterà i clienti nella trasformazione delle loro operazioni di sicurezza, massimizzando il valore delle soluzioni di sicurezza end-to-end di Microsoft. Per proteggere le identità cloud, IBM Consulting e Microsoft hanno sviluppato una nuova soluzione basata sulla suite di strumenti Microsoft Entra, arricchita dall’automazione, dagli acceleratori e dalle conoscenze di settore di IBM.

Investimenti congiunti e formazione dei professionisti

Nell’ambito di questa partnership, Microsoft e IBM Consulting investiranno anche in iniziative congiunte di go-to-market e in programmi di riqualificazione del personale. IBM ha annunciato che oltre 1.300 professionisti della sicurezza certificati da Microsoft sono stati formati da IBM Consulting per integrare nativamente gli strumenti di sicurezza basati su Microsoft nelle piattaforme dei clienti.

Un approccio unificato per affrontare le sfide della sicurezza digitale

Alym Rayani, VP Security Marketing di Microsoft, ha sottolineato l’importanza di un approccio completo e unificato alla sicurezza del cloud in un contesto di accelerazione della trasformazione digitale in tutti i settori. La partnership con IBM Consulting mira a semplificare per i clienti l’utilizzo sicuro del cloud e dell’intelligenza artificiale per guidare l’innovazione aziendale.

Mark Hughes, Global Managing Partner of Cybersecurity Services di IBM Consulting, ha sottolineato come la sicurezza non possa più essere considerata un ripensamento, ma debba diventare una parte fondamentale delle operazioni di base di ogni organizzazione. La collaborazione tra i giganti tech offre ai clienti un approccio semplificato, efficiente ed economico per proteggere i carichi di lavoro cloud e gestire efficacemente la proliferazione delle minacce informatiche.