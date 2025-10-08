IBM sceglie Claude di Anthropic per i suoi software aziendali

IBM ha deciso di sposare Claude invece di ChatGPT, e questo matrimonio tech racconta molto su come sta cambiando il mercato dell’intelligenza artificiale aziendale. Martedì il colosso di Armonk ha annunciato una partnership strategica con Anthropic per integrare i modelli Claude nei suoi prodotti software, partendo dall’ambiente di sviluppo per programmatori. Un accordo che arriva mentre la presa di OpenAI sul mercato enterprise inizia piano piano ad allentarsi.

IBM integra Claude: l’AI di Anthropic entra nel software aziendale

IBM aggiungerà la famiglia di modelli linguistici Claude ad alcuni dei suoi prodotti, iniziando con l’ambiente di sviluppo integrato già disponibile per un gruppo selezionato di clienti. Le due aziende hanno creato insieme una guida su come costruire, implementare e mantenere agenti AI di livello aziendale. Un documento che riconosce la complessità di portare l’intelligenza artificiale nei sistemi aziendali senza causare più problemi di quanti ne risolva.

I termini dell’accordo restano segreti. TechCrunch ha chiesto dettagli a IBM, ma evidentemente ci sono clausole di riservatezza. Nell’industria tech le partnership strategiche hanno spesso cifre così importanti che è meglio non farlo sapere in giro.

L’offensiva di Anthropic

Anthropic sta spingendo forte sul settore aziendale da quando ha rilasciato Claude Enterprise a settembre 2024. L’accordo con IBM è solo l’ultimo di una serie di vittorie. Lunedì l’azienda aveva annunciato una collaborazione con Deloitte per portare Claude alla forza lavoro globale di quasi 500.000 persone del gigante della consulenza. Anthropic l’ha definita la più grande implementazione aziendale mai realizzata dall’azienda, un record che probabilmente durerà poco considerando l’accelerazione con cui stanno chiudendo accordi.

La strategia è chiara: conquistare le grandi aziende una alla volta, dimostrare che Claude funziona meglio di OpenAI nei contesti enterprise, e costruire una base clienti così solida da rendere difficile per i competitor recuperare terreno. Mentre OpenAI si concentra su ChatGPT per il grande pubblico e su partnership spettacolari ma meno sostanziose, Anthropic sta facendo il lavoro sporco di integrazioni profonde con i sistemi aziendali esistenti.

I dati

Uno studio condotto a luglio da Menlo Ventures ha scoperto che le aziende preferiscono i modelli Claude rispetto a qualsiasi altro modello AI, compresi quelli di OpenAI. Non è solo una preferenza marginale, lo studio ha rilevato che l’utilizzo dei modelli OpenAI da parte delle aziende è in calo dal 2023.

Le ragioni di questa preferenza per Claude probabilmente includono fattori come affidabilità, conformità alle normative, facilità di integrazione e supporto dedicato. Le aziende non scelgono l’AI più alla moda o quella che fa più rumore sui social media. Scelgono quella che si integra meglio nei loro flussi di lavoro esistenti, che non crea grattacapi legali, e che viene supportata da team che rispondono al telefono quando qualcosa va storto.