IBM SkillBuild Reignite: formazione gratuita

Le competenze saranno un elemento fondamentale per le aziende, che dovranno fortemente scommettere sul capitale umano a disposizione (soprattutto in epoca di smart working e di valorizzazione tanto del rapporto fiduciario con i dipendenti, quanto della loro responsabilizzazione). Saranno un elemento importante anche per i lavoratori, che sulle proprie competenze potranno costruire il proprio posizionamento sul mercato.

Nasce di qui il progetto IBM SkillBuild Reignite, piattaforma di apprendimento digitale – completamente gratuita – che IBM mette a disposizione della piccola e media impresa italiana e di quanti intendono superare lo “skill gap” che li divide da nuove opportunità.

La riqualificazione del capitale umano rappresenta oggi uno dei problemi del Paese. Una forte collaborazione tra le aziende per la pianificazione di specifici programmi di intervento può accrescere i benefici delle imponenti misure pronte a essere introdotte dall’Europa in ambito economico e sociale. […] Entro tre anni, come ricorda una survey dell’Institute for Business Value di IBM, quasi 120 milioni di lavoratori nelle 12 maggiori economie del mondo potrebbero avere bisogno di essere riqualificati visti i tassi di adozione dell’AI e delle nuove tecnologie di automazione.

Di fronte alle incertezze che manifesta il futuro prossimo, la formazione è un investimento sicuro perché le competenze sono la moneta che ognuno potrà spendersi quando l’incontro tra domanda e offerta di lavoro inizierà a manifestare le prime difficoltà. La sfida di fine 2020, si sa, è esattamente questa. Ed è una sfida che, per le aziende come per i professionisti, andrà combattuta ognuno con le armi di cui si dispone.

IBM SkillBuild Reignite

Il progetto (qui il sito per le iscrizioni) prevede ben 180 webinar sul tema del digitale e oltre 200 corsi di aggiornamento professionale: si tratta di un totale pari a circa 1000 ore di apprendimento pro capite.

La formula per dare nuovo impulso alla ripresa economica in Italia è semplice ma richiede grande determinazione per essere concretizzata: tecnologia e capitale umano adeguatamente formato sono i pilastri della trasformazione innovativa che serve al Paese. Ma se cloud, intelligenza artificiale e blockchain forniscono leve poderose alla produttività delle aziende, i profili professionali non all’altezza delle sfide che abbiamo di fronte rischiano di essere un freno allo sviluppo. Le piccole e medie imprese, ossatura del sistema Paese, hanno bisogno di skill continuamente aggiornate, specie in questo delicato momento storico. L’iniziativa SkillBuild ReIgnite ha proprio questo scopo: con la partecipazione di partner d’eccezione, IBM vuole offrire alle imprese italiane l’opportunità di tornare a vincere nella competizione globale. Enrico Cereda, presidente e AD di IBM Italia

Gli eventi legati al progetto di formazione avranno inizio il 1 settembre 2020 ed IBM avrà al proprio fianco partner del calibro di Intesa Sanpaolo, Jones Day, Human Age, Geosmartcampus, Burning Glass Technology, Experis e Cisco.