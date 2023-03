IceID, frodi bancarie e non solo: come evitare questo malware?

Il malware noto come IceID era, fino a qualche tempo fa, coinvolto in attività relative alle frodi bancarie.

A quanto pare però, gli hacker che hanno realizzato e che gestiscono lo stesso, stanno lavorando sul software per mutare il suo comportamento, rendendolo ancora più pericoloso per i dispositivi non protetti adeguatamente.

Stando a quanto affermato da Proofpoint, infatti, sono state individuate diverse varianti di IceID, alcune delle quali agiscono installando ulteriori malware (e talvolta ransomware) sui sistemi infettati.

Nello specifico, i ricercatori hanno identificato due varianti. Una, nota come Lite, è stata individuata nel novembre dello scorso anno. La seconda, denominata Forked, si è diffusa a partire da febbraio 2023. Entrambe andrebbero proprio ad agire aprendo la strada a ulteriori forme di attacco.

Il malware IceID è in mutazione: come evitare disastri

Gli hacker stanno agendo in maniera accurata su IceID, rendendo il malware sempre più “snello” ed eliminando le funzioni che non sono più necessarie.

Questo agente malevolo, d’altro canto, è attivo dal 2017 e si è dimostrato sempre un temibile avversario per gli esperti di sicurezza informatica. Proprio per questo motivo, per i comuni utenti, è importante affidarsi a un antivirus affidabile e all’avanguardia, capace soprattutto di tutelare gli utenti meno esperti.

