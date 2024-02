iCloud: Apple abilita le chiavi di sicurezza su Windows

Interessanti novità per tutti coloro che utilizzano i servizi di casa Apple, più precisamente iCloud, dispongono di uno o più PC Windows e hanno particolarmente a cuore le questioni privacy e sicurezza. D’ora in avanti, infatti, se si hanno chiavi di sicurezza fisiche configurate con il proprio ID Apple è possibile accedere anche a iCloud su Windows dopo aver effettuato l’aggiornamento dell’app alla versione 15 o successiva del client.

Apple: iCloud su Windows supporta le chiavi di sicurezza fisiche

La buona nuova viene annunciata mediante la modifica dell’apposito documento di supporto che è avvenuta nelle ore addietro. Precedentemente, l’accesso a iCloud per Windows non era un’opzione possibile dopo aver abilitato la funzione delle chiavi di sicurezza dell’ID Apple.

Per chi non lo sapesse o non ne avesse memoria, il supporto per le chiavi di sicurezza per l’ID Apple è stato introdotto all’inizio dello scorso anno con iOS 16.3, iPadOS 16.3 e macOS 13.2. Quando l’impostazione è abilitata, l’accesso a un ID Apple richiede l’inserimento della password dell’account e l’utilizzo di una chiave di sicurezza certificata FIDO per completare l’autenticazione a due fattori al posto del “classico” codice di verifica a sei cifre fornito mediante un altro dispositivo Apple.

Il colosso di Cupertino sottolinea che la funzionalità è progettata per le persone che desiderano una protezione aggiuntiva da attacchi mirati, come phishing o truffe di social engineering.

Occorre tuttavia prestare particolare attenzione in caso di attivazione della funzione, poiché perdendo tutti i dispositivi Apple affidabili e le chiavi di sicurezza si potrebbe andare incontro a un blocco permanente dell’account.