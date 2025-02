Identità digitale alternativa e VPN illimitata: basta usare Surfshark

Surfshark è, da tempo, un punto di riferimento assoluto per gli utenti alla ricerca di una VPN illimitata e sicura, in grado di garantire un accesso privato e senza tracciamento a Internet, anche con la possibilità di aggirare blocchi geografici e censure online.

Ora c’è un motivo in più per scegliere Surfshark. Già dal piano Starter, la versione base del servizio, è possibile sfruttare Alternative ID, il tool che consente di creare un’identità digitale alternativa per poter accedere a qualsiasi sito web senza fornire i propri dati.

Con Alternative ID, infatti, l’utente può contare su una casella di posta elettronica alternativa oltre che su un numero di cellulare (americano) da fornire in sostituzione dei propri dati. Si tratta di un sistema semplice ma incredibilmente efficace.

Per usare Alternative ID e la VPN illimitata di Surfshark basta attivare il piano Starter. Con la promozione in corso, infatti, il servizio è disponibile con un costo di 2,19 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra.

Per tutti i nuovi utenti che attivano Surfshark Starter ci sono sempre 30 giorni di garanzia di rimborso. I dettalgi completi sono disponibili tramite il sito ufficiale di Surfshark.

Come usare Alternative ID

Surfshark ha anche pubblicato un video che mostra il funzionamento di Alternative ID e quando può essere utile ricorrere a questo servizio. Il tool può rivelarsi essenziale in un gran numero di situazioni, permettendo agli utenti di proteggere i propri dati, senza dover rinunciare all’utilizzo dei vari servizi presenti sul web.

Perché scegliere Surfshark

Surfshark si è oramai affermato con un servizio di riferimento per gli utenti alla ricerca di una connessione sicura. Ecco perché puntare sul piano Starter:

il servizio integra una VPN illimitata , con protezione della crittografia, politica no log e la possibilità d i ottenere l’IP di un altro Paese

, con protezione della crittografia, politica no log e la possibilità d è inclusa la funzione Alternative ID che permette di proteggere i propri dati creando un’identità digitale alternativa

che permette di proteggere i propri dati creando un’identità digitale alternativa sono presenti funzioni aggiuntive come Dynamic MultiHop, un sistema che prevede la crittografia del traffico dati già criptato per una sicurezza maggiore, e Bypasser, che consente all’utente di selezionare app e siti web che possono “ignorare” la VPN

Non bisogna sottovalutare poi il costo: con l’offerta in corso, infatti, Surfshark Starter costa 2,19 euro al mese, diventando un vero e proprio punto di riferimento per gli utenti alla ricerca di una VPN sicura e illimitata. L’offerta è legata all’attivazione del piano biennale con 3 mesi extra e 3o giorni di garanzia di rimborso.