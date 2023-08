Ideogram AI, un nuovo strumento di IA generativa

Il sempre più popolato ambito dell’IA generativa accoglie oggi un nuovo protagonista: si tratta di Ideogram AI. È online lo strumento text-to-image che permette di ottenere immagini partendo da un prompt testuale. Per accedervi è necessario eseguire il login attraverso il proprio account Google, all’indirizzo ideogram.ai/waitlist. Pur trattandosi ufficialmente di una lista d’attesa, risulta già pienamente accessibile e funzionante, almeno nella nostra prova.

IA generativa: dentro anche Ideogram AI

Come da prassi per tutti coloro che mettono un piede in questo settore, la missione dichiarata è quella di aiutare le persone a essere più creative attraverso l’IA generativa . Il primo round di finanziamento ha portato nelle casse della neonata società un totale pari a 16,5 milioni di dollari, da nomi come a16z e Index Ventures. Fanno parte del team alcuni esperti di intelligenza artificiale in passato al lavoro per Google Brain, UC Berkeley, CMU e University of Toronto. La sede è a Toronto.

Non sono stati resi noti molti dettagli in merito alla tecnologia impiegata, ma Ideogram AI promette di fornire più informazioni a breve. Intanto, questa è la dichiarazione d’intenti della sua squadra.

Stiamo spingendo i limiti di ciò che è possibile fare con l’intelligenza artificiale, con un focus sulla creatività e uno standard elevato per quanto riguarda la fiducia e la sicurezza.

L’interfaccia dell’editor per la creazione delle immagini è quella visibile nello screenshot qui sopra, piuttosto semplice, in linea con le alternative già disponibili. Nella parte alta è presente un campo di testo in cui inserire il prompt desiderato. Sotto, un elenco con 18 pulsanti utili per attivare altrettanti stili (anche combinandoli o lasciando che la selezione sia casuale) e quello per selezionare le proporzioni del risultato finale (10:18, 1:1 o 18:10).

Qui sopra uno dei risultati ottenuti. Sembra già in grado di elaborare i prompt in italiano in modo corretto.