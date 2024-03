Ideogram: il generatore d'arte AI che inserisce testo all'interno delle immagini

Gli strumenti di intelligenza artificiale per generare immagini sono davvero stupefacenti, perché sono in grado di creare scenografie spesso super realistiche, anche se fantasiose e con soggetti unici. Per quanto possa essere interessante, purtroppo c’è un aspetto in cui questi strumenti mancano di precisione: l’aggiunta di un testo o anche semplicemente una parola in un’immagine già completa. La limitazione non riguarda solo l’aggiunta di una scritta a un’immagine, ma anche la creazione specifica di un testo in maniera più artistica, che potrebbe essere un logo o qualsiasi altra parola. Tuttavia, sembra che la parola “impossibile” non possa essere associata all’intelligenza artificiale. Infatti, per risolvere questi limiti, esistono strumenti AI come Ideogram, che permettono di creare una scritta con tutti gli stili e i tipi di effetti desiderati, semplicemente inserendo un prompt.

Come accedere a Ideogram

Ideogram è un generatore di immagini che, tra le sue funzionalità, permette anche di generare immagine con testi, arricchendoli secondo lo stile, i colori e le esigenze di ogni utente. Per sfruttare questo strumento, è necessario accedere alla piattaforma. In particolare, per iniziare a utilizzare Ideogram, è necessario registrarsi con il proprio account Gmail o Apple, inserire l’username e accettare i relativi consensi.

Un’altra nota positiva di questo strumento è la presenza di una versione gratuita, come la maggior parte degli strumenti basati sull’intelligenza artificiale. Tuttavia, ci sono delle limitazioni per quanto riguarda alcune funzionalità e le richieste giornaliere, che al momento sono limitate a 25 richieste al giorno. Per superare questi limiti, sono disponibili due abbonamenti: il piano base e il piano Plus. A seconda delle esigenze, questi permettono di accedere senza limitazioni. Il piano base consente 400 richieste al mese e 100 richieste al giorno, mentre il piano Plus offre accesso a funzionalità specifiche, come ad esempio l’editor degli Ideogrammi.

A questo punto è possibile testare la piattaforma gratuitamente. L’homepage presenta una sezione “Esplora” , che permette di avere una panoramica delle creazioni degli altri utenti, per ottenere spunti o nuove idee. Indipendentemente dal tipo di versione ottenuta, è possibile visualizzare, in alto a destra attraverso le impostazioni, le richieste restanti per la giornata, il proprio profilo e le creazioni create.

Come utilizzare Ideogram

Come già specificato, Ideogram non è specializzato solo nella generazione di immagini con testo, ma permette anche di generare immagini di ogni tipo, sempre attraverso l’inserimento di un prompt. Quando si tratta di generare testo in un’immagine, Ideogram si distingue come la piattaforma ideale. Altri strumenti basati sull’intelligenza artificiale possono avere limiti evidenti in questo ambito. Ideogram, tuttavia, supera questo ostacolo permettendo di ottenere risultati professionali. Basta inserire il proprio input e personalizzare vari aspetti come il carattere, il colore e lo stile. In questo modo, è possibile creare un testo unico e personalizzato all’interno di un’immagine.

Nella pratica, per fare tutto questo, è necessario accedere alla homepage di Ideogram e fare clic sulla casella di testo. Prima di scrivere il messaggio, però, è necessario selezionare le proporzioni dell’immagine, che si trovano sulla destra e le altre impostazioni. Selezionando il modello 1.0, i risultati saranno più accurati. Dato che l’intelligenza artificiale si guida attraverso un prompt, questo strumento permette anche di migliorarlo in automatico, semplicemente sfruttando la funzione “Magic Prompt”.

Le richieste possono variare e ottenere suggerimenti sul prompt è importante, in quanto il risultato finale potrebbe risultare migliore. Con le parole giuste, è possibile chiedere qualsiasi cosa: un testo in corsivo 3D, un logo colorato e professionale e molto altro ancora. Il prompt varia sicuramente in base alle esigenze di chi utilizza la piattaforma. È ovvio che i risultati non sono sempre perfetti, ma sono sicuramente migliori di altre piattaforme specializzate solo nella generazione di immagini artificiali senza testo. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, Ideogram realizza un immagine con il testo accurato, senza errori eccessivi e la qualità dell’immagine risulta nel complesso impressionante. Dopo aver inserito tutti i dettagli, in meno di 15 secondi è possibile visualizzare diverse prove e poi scegliere tra quella che si preferisce.

Ideogram: conclusioni finali

Ideogram è uno strumento versatile che permette di esprimere la propria creatività e realizzare le proprie idee testuali in meno di 15 secondi. Tuttavia, il risultato potrebbe non essere sempre quello sperato, quindi è consigliabile sperimentare con la piattaforma e sfruttare le diverse prove giornaliere offerte dalla versione gratuita.

È fondamentale inserire con cura il prompt, che può essere modificato sia nelle parole che nella composizione, aggiungendo dettagli come la scrittura in 3D, in corsivo, o anche il tipo di sfondo. Tuttavia, per ora, se la richiesta è troppo dettagliata, lo strumento potrebbe non comprendere ad esempio i nomi dei caratteri. In sostanza, nel prompt è necessario inserire tutte le informazioni che riguardano la formazione ottimale del testo e dell’immagine nel complesso, ricordando di specificare lo sfondo in cui deve apparire il testo nell’immagine.

Al momento, Ideogram si presenta come un buon supporto per la realizzazione di parole o testi personalizzati, oltre che delle immagini, superando altri generatori AI, il tutto in un’interfaccia semplice, pratica e in parte gratuita.