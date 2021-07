iDOO, l'orto in casa oggi costa molto meno

Questione di prezzo. Perché quando vuoi mettere in tavola gusti di prima mano, allora non c'è santo che tenga. Ma se puoi fare tutto ciò ad un costo molto inferiore rispetto al normale, perché non approfittarne? Ecco dunque una grande occasione sia per regalarsi i gusti dell'orto direttamente in casa, sia per un'idea regalo originale: si tratta del sistema da giardino intelligente iDOO, per qualche ora coinvolto nella morsa di uno sconto ed un coupon che si sommano e abbattono il prezzo del prodotto.

iDOO, giù il prezzo

Non servono zappa e rastrello, ma sconto e coupon. Solo oggi, però: poche ore di opportunità, la prima cosa da cogliere prima iniziare la semina.

Il principio è quello della coltura idroponica, seppur ibrida: i semi sono adagiati in bicchierini di terriccio, la circolazione dell'acqua garantisce nutrimento e il LED soprastanti garantiscono illuminazione 24/24 per accelerare fotosintesi e crescita.

Nel giro di poco ci si trova con una piccola coltivazione rigogliosa e completamente naturale, a disposizione per piatti e condimenti. Il principio è simile a quello di molti altri strumenti simili, ma a fare la differenza è innegabilmente il prezzo: lo sconto del 30% disponibile oggi porta il costo da 99,98 euro a 69,99 euro, ma un coupon ulteriore lo abbatte a 62,99. Insomma, il sistema iDoo non era mai costato così poco.

Il piacere del basilico fresco in casa, in qualsiasi momento? Non ha prezzo. E durante la prossima stagione fredda avrà molto valore.