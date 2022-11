IKEA DIRIGERA, l'hub per Matter arriva in Italia

Tra un paio di giorni, venerdì 11 novembre, IKEA darà il via alla vendita in Italia di DIRIGERA. Si tratta del suo nuovo hub per prodotti smart, compatibile con lo standard Matter. Il lancio sarà accompagnato da quello di un’app (IKEA Home Smart) completamente riprogettata.

Matter: arriva l’hub DIRIGERA di IKEA

Le funzionalità permetteranno di collegare tutti i prodotti della smart home o della Internet of Things con supporto alla tecnologia. Li si potrà così gestire singolarmente, in set o in gruppi, creando eventualmente scenari con dinamiche preimpostate e personalizzate. Questo il commento di Rebecca Töreman, Business Leader di IKEA of Sweden.

Uno degli obiettivi che ci siamo posti durante lo sviluppo di DIRIGERA e della nuova app è stato quello di rafforzare e semplificare la procedura di associazione che permette di collegare i nuovi prodotti smart alla casa. Abbiamo anche aggiunto delle opzioni di personalizzazione, che permettono, ad esempio, di creare diverse scene con funzioni preimpostate dei prodotti smart, a seconda delle attività che si svolgono in casa e dei diversi momenti della giornata.

DIRIGERA sarà alimentato tramite cavo USB e dotato di connettività wireless, garantendo il supporto anche a Zigbee. Il comunicato stampa giunto in redazione non include indicazioni relative al prezzo di vendita, che dovrebbe comunque essere fissato in 59,99 euro per il nostro paese. Prosegue Töreman.

Grazie ai feedback degli utenti che abbiamo ricevuto nel corso degli anni, a partire dal lancio del gateway TRÅDFRI nel 2014, possiamo continuare a perseguire il nostro obiettivo di rendere la tecnologia più semplice e accessibile e a tradurre la nostra esperienza nell'arredamento per la casa in una

competenza pronta per il futuro.

Il gruppo precisa che è possibile continuare a utilizzare il gateway TRÅDFRI e l’app attuale. Inoltre, i prodotti smart già acquistati presso IKEA possono essere utilizzati sia con il gateway sia con il nuovo hub DIRIGERA.

