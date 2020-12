Il Black Friday di Amazon Business: cosa si è comprato

Bacom, SOLUZIONE UFFICIO SRL e Ipermercato.online: sono questi tre gli esempi che Amazon usa per dimostrare quanto i propri canali di vendita possano diventare una opportunità per quelle aziende che non vedono il marketplace come un nemico, ma come una opportunità. Lo sforzo comunicativo in tal senso è evidente, perché al termine di questa annata complessa il gruppo di Bezos deve scrollarsi di dosso l’imbarazzo delle attività in crescita mentre la piccola distribuzione abbassava le saracinesche. In realtà la situazione è più complessa, ma nella vulgata televisiva e giornalistica la dicotomia si è presto disegnata su questi termini.

Il Black Friday di Amazon Business

Al termine dei giorni del Black Friday, Amazon torna sull’argomento sottolineando come alcuni venditori abbiano trovato la buona strada del procurement e grazie ai canali di Amazon Business sono riusciti a raggiungere alti volumi di vendita:

Fra le categorie di articoli più venduti dalle aziende italiane che vendono ai clienti business come freelance, rivenditori, e grandi aziende, si trovano prodotti per la casa, computer e altri accessori IT, prodotti per la cucina e articoli sportivi, a offrire uno spaccato di quelle che sono le necessità attuali di favorire al meglio smart working e anche gli ambiti di miglioramento dell’Home-office. La categoria merceologica più venduta è infatti quella di articoli volti all’home improvement, seguite subito dopo dai PC, seguite da gli articoli per l’ufficio. Ultimi, ma non meno importanti, vi sono stati ordini di articoli venduti riguardanti la cucina e lo sport.

Le aziende che acquistano su Amazon hanno a disposizione prezzi particolari ed un servizio dedicato per la fatturazione (qui l’iscrizione). Sul medesimo canale può crearsi l’incontro con aziende che portano su Amazon i propri prodotti specificatamente per questo tipo di clientela, dalle esigenze peculiari e dal potenziale economico sicuramente ampio.