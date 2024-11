Il Black Friday di NordVPN offre fino al 71% di sconto e 3 mesi extra

Le offerte per il Black Friday sono già arrivate. L’ultima in ordine di tempo ad aggiungersi alla lista è NordVPN, tra le società più note nel settore VPN. La promozione in corso permette di attivare il piano di due anni a partire da 3,59 euro al mese, per effetto del 71% di sconto. Inoltre, si hanno anche 3 mesi extra di servizio in regalo.

I principali punti di forza di NordVPN sono la velocità di connessione superiore alla concorrenza, una serie di funzionalità di sicurezza introvabili altrove e la compatibilità con le principali piattaforme oggi in uso. Tutto questo fa sì che gli addetti ai lavori la ritengono una delle migliori VPN disponibili sul mercato.

L’offerta del Black Friday è disponibile su questa pagina del sito ufficiale di NordVPN.

Offerta Black Friday firmata NordVPN (-71%)

Test indipendenti hanno certificato come la connessione VPN di NordVPN è in media più veloce il doppio rispetto a quella dei servizi VPN concorrenti. Si tratta di un vantaggio considerevole, in particolare per quanti hanno bisogno di una VPN per guardare i loro contenuti preferiti in streaming ovunque si trovino.

Un altro discorso importante è quello legato alla sicurezza. A questo proposito, NordVPN si distingue dalle altre VPN per la funzionalità proprietaria Threat Protection, in grado di rilevare gli eventuali malware presenti nei file scaricati da Internet, bloccare il tracciamento dei dati e la pubblicità invasiva dei siti web.

Come ultima chicca registriamo l’estrema compatibilità con le principali piattaforme oggi in uso. Questo significa che si possono proteggere innumerevoli dispositivi personali, per sé e i propri cari, in modo da ottenere una protezione completa.

Tutti i dettagli completa dell’offerta Black Friday, con garanzia di rimborso di 30 giorni inclusa, sono disponibili su questa pagina del sito NordVPN.