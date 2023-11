Il Black Friday di Sky ti regala Netflix a 14,90 euro al mese

Sky anticipa il Black Friday e lancia una promozione molto interessante che, a soli 14,90 euro al mese per 18 mesi invece di 30 euro, ti permette di avere sia Sky TV che Netflix. L’offerta è valida fino al 27 novembre, ma ti consigliamo di approfittarne il prima possibile.

Sky TV e Netflix: scopri l’offerta Black Friday

Con questa incredibile offerta, entrerai in un mondo di intrattenimento senza pari. Immagina di poter godere delle imperdibili produzioni Sky Original, delle serie TV italiane e internazionali più avvincenti, di spettacoli straordinari per tutta la famiglia e di un vasto universo di documentari che aspettano solo te. E non dimentichiamoci delle ultime notizie dall’Italia e dal resto del mondo: tutto a portata di clic.

Con l’inclusione di Netflix avrai poi accesso a un incredibile assortimento di serie TV, film, documentari e programmi per bambini. Mantieni il tuo account Netflix esistente o crea uno nuovo, e inizia a esplorare un’ampia varietà di contenuti. La tua esperienza Netflix include il piano Base in HD 720p, godibile su uno schermo alla volta e senza fastidiose interruzioni pubblicitarie. E se vuoi passare al livello successivo con Netflix Premium, la scelta è tua.

Puoi avere tutto questo a portata di mano per soli 14,90 euro al mese. È un’opportunità unica e il Black Friday di Sky è qui per rendere il tuo sogno una realtà. Preparati a vivere ogni momento di intrattenimento come mai prima d’ora.

