Il Black Friday è già qui con questo sconto esagerato sul Robot multifunzione

Se stavi aspettando il Black Friday 2021 per concludere l'affare del secolo, beh ti devo avvisare che i tempi si sono accorciati e proprio ora hai l'occasione di toglierti quel dannato sassolino dalla scarpa non pentendoti di nulla. Diciamo solo che un magnifico robot multifunzione che pulisce e lava tutta la tua casa è in promozione su Amazon. A quanto? A soli 199.90 euro grazie al doppio ribasso.

Per ottenere i 30 euro extra in meno devi attivare un semplicissimo coupon e così facendo risparmi esattamente 100 euro sul prezzo di listino. Fossi in te non me lo farei ripetere due volte perché le scorte disponibili potrebbero letteralmente andare a ruba.

Le spedizioni sono gratuite e veloci in tutta Italia e se vuoi, per giunta, paghi anche con finanziamento a Tasso Zero.

Robot multifunzione: perché questo Yeedi 2 è così fenomenale

Fare le pulizie di casa è stressante. So bene che quando arriva il weekend vorresti abbandonarti sul divano ma il dover passare l'aspirapolvere e lavare i pavimenti ti obbliga a rinunciare al relax. Per ovviare questo problema non devi fare altro che acquistate un robot multifunzione. È solo una mossa di marketing? Assolutamente no perché questi dispositivi esistono e sono stati creati proprio per persone come te.

Il modello Yeedi 2 ti stupirà fin dal primo utilizzo. Aspira, lava e si muove per casa tua come se avesse occhi veri. Non è di quelli che lascia dietro di sé delle briciole solitarie e soprattutto è dotato sia di applicazione che di comando mediante assistenti vocali, quindi cosa potresti voler di più?

È estremamente intelligente tanto che ti stupirà e poi fa tutto lui al posto tuo: torna finanche alla basetta di ricarica quando è scarico!

In altre parole questo robot multifunzione è uno dei migliori sul mercato e puoi renderlo tuo a soli 199.49 euro su Amazon. Che fai, lo lasci là?