Il Black Friday NordVPN sta per finire: risparmia subito il 69%

Ti mai fermato un attimo a pensare quali potrebbero essere i rischi se non si utilizza una VPN? Le tue informazioni private possono essere facilmente accessibili a terzi nel caso in cui non venga utilizzata una VPN affidabile. Conoscere i vantaggi di questo strumento sono è indispensabile per potersi proteggere da occhi indiscreti. Tra le VPN attualmente presenti sul mercato non possiamo non parlare di NordVPN. Scopriamo insieme di cosa si tratta!

Iniziare ad utilizzare NordVPN è davvero semplice ma, sopratutto, oggi ne parliamo perchè non raccoglie né memorizza le tue informazioni private come larghezza di banda utilizzata, log di traffico, indirizzi IP o dati di navigazione. Per ancora poche ore puoi approfittare della promozione del Black Friday che ti consente di risparmiare il 69% sul prezzo di listino.

Con questa speciale promozione paghi solamente 2,99 euro al mese (anzichè 8,29 euro) e ricevi 3 mesi extra. Approfittane subito perchè il Black Friday sta per terminare!

I vantaggi di NordVPN sono davvero tanti ecco perchè tantissimi utenti hanno già deciso di effettuare l’acquisto! Con NordVPN puoi:

Proteggerti online con la VPN leader del settore;

Rilevare i malware durante i download;

Bloccare tracker e pubblicità invasive.

Non a caso, infatti, grazie a diverse tecnologie all’avanguardia, NordVPN tiene i tuoi dispositivi lontani dai malware e le tue attività di navigazione al sicuro da occhi indiscreti. Ad ottimizzare le caratteristiche anche il fatto che hai la possibilità di connettere fino a sei dispositivi e godere un accesso sicuro e privato a internet anche sulle reti Wi-Fi pubbliche.

Con NordVPN puoi finalmente scegliere il piano più adatto alle tue esigenze: stai tranquillo sapendo che tutti gli aspetti della tua vita digitale sono sempre protetti!

