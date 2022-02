Il Bonus Idrico si può chiedere esclusivamente online

A partire dal 17 febbraio sarà online la piattaforma dedicata per la richiesta del cosiddetto “Bonus idrico” istituito dal Ministero per la Transizione Ecologica. Si tratta di un bonus del valore di 1000 euro, utilizzabile una sola volta per ogni beneficiario, a sovvenzione delle spese ottenute per gli interventi di efficientamento idrico delle case.

Bonus Idrico: come richiederlo

Le domande potranno essere inviate a partire dalle ore 12 della giornata di giovedì 17/2 (sarà istituita una apposita coda virtuale, dunque la velocità nel collegamento e nel caricamento dei dati saranno fondamentali) e l’unico modo per poter ottenere l’accredito è lo strumento online. Spiega il MITE:

Possono beneficiare del bonus i maggiorenni residenti in Italia, titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale, nonché di diritti personali di godimento già registrati alla data di presentazione dell’istanza, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari, che abbiano effettuato nel corso dell’anno 2021 interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua.

Il bonus non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali e le istanze saranno ammesse “fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili“. Il sito per poter effettuare la richiesta non è al momento disponibile, ma con ogni probabilità tornerà online fin dalle prossime ore per poter accettare le richieste in entrata. I riferimenti da sfruttare per il Bonus Idrico sono i seguenti: