 Il buon espresso ora costa 0,16€ con le Cialde Caffè Borbone ESE in promo su eBay
Oggi il buon espresso fatto a casa come al bar ti costa solo 0,16€ grazie alle Cialde Caffè Borbone ESE Miscela Rossa in promozione su eBay.
Assicurati un buon espresso come al bar spendendo pochissimo. Oggi su eBay le Cialde Caffè Borbone Miscela Rossa ESE 44mm sono in promozione a un prezzo incredibilmente basso. Ordinale a soli 0,16 centesimi l’una! Si tratta di un risparmio incredibile per te che non vuoi rinunciare al buon caffè. Devi sbrigarti perché stanno andando a ruba.

Acquista le Cialde Borbone Miscela Rossa

Miscela Rossa porta a casa tua il vero espresso napoletano con tutte le sue caratteristiche e peculiarità. Alla tazza è cremoso e al palato deciso. Un aroma inconfondibile avvolgerà la tua bocca, per un’esperienza unica ad ogni sorso. Non vorrai più cambiare caffè dopo aver provato queste cialde buonissime. Sono tra le più vendute e apprezzate.

Con eBay hai la consegna gratuita omaggiata dal venditore che Autorizzato Caffè Borbone e ha collezionato il 99,6% di feedback positivi. Inoltre, puoi decidere di pagare in 3 comode rate a tasso zero con PayPal o Klarna. In questo modo fai la scorta di caffè che vuoi e paghi un po’ alla volta, senza fretta.

Cialde Caffè Borbone Miscela Rossa ESE 44mm: la scelta furba per chi ama l’espresso

Se ami il buon espresso allora la scelta furba per soddisfare le tue esigenze e risparmiare sono le Cialde Caffè Borbone Miscela Rossa ESE 44mm. Oggi le trovi in offerta speziale a un prezzo unico su eBay. Conferma il tuo ordine a soli 0,16 centesimi a unità. Si tratta di un risparmio incredibile, grazie al 22% di sconto!

300 Cialde Filtro carta Caffè Borbone ESE 44mm Miscela Rossa Red Rosso gratis

300 Cialde Filtro carta Caffè Borbone ESE 44mm Miscela Rossa Red Rosso gratis

46,7560,17€-22%
Vedi l’offerta

Queste Cialde Filtro Carta sono 100% compostabili. Ciò vuol dire che non sono solo buone e con packaging salutare, ma fanno anche bene all’ambiente. L’acqua calda passa attraverso il filtro erogando un caffè puro, senza componenti pericolose per la salute. Inoltre, anche l’incarto esterno fa bene all’ambiente perché è 100% riciclabile.

Acquista le Cialde Borbone Miscela Rossa

Gusto, qualità, igiene e freschezza. Le Cialde Caffè Borbone Miscela Rossa ESE 44mm sono la scelta perfetta per chi vuole un ottimo prodotto a buon prezzo. Ordinale subito a soli 0,16 centesimi l’una su eBay.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 17 ott 2025

Osvaldo Lasperini
17 ott 2025
