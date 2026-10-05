Il caffè decaffeinato potrebbe offrire un vantaggio al cervello

Un nuovo studio, i cui risultati sono stati pubblicati su Nature Communications, ha rivelato che il caffè decaffeinato potrebbe offrire un vantaggio sorprendente al cervello rispetto al caffè normale con caffeina. Questa bevanda, nonostante sia amata e particolarmente consumata soprattutto in Italia, influenza molteplici processi fisiologici. Tra questi sono menzionati la funzione intestinale, lo stress, la cognizione e il microbiota.

“A livello comportamentale, i consumatori di caffè hanno mostrato maggiore impulsività e reattività emotiva, mentre i non consumatori hanno dimostrato migliori prestazioni mnemoniche“, si legge nella ricerca. “Alcune alterazioni del metaboloma fecale si sono rivelate reversibili dopo l’astinenza da caffè, e la reintroduzione ha innescato cambiamenti acuti del microbioma indipendenti dalla caffeina“.

È sorprendente vedere come questi risultati rivelano effetti del caffè ancora sconosciuti sull’asse microbiota-intestino-cervello, soprattutto tra quello normale e quello decaffeinato. Nello specifico, i ricercatori sospettano che il caffè senza caffeina possa stimolare alcuni neurotrasmettitori presenti nel nostro intestino e influenzare la loro comunicazione con il cervello.

Il caffè, sia con caffeina che decaffeinato, può influenzare la salute

John Cryan, neurobiologo specializzato in stress presso l’University College Cork in Irlanda, ha spiegato: “Il caffè è molto più di una semplice bevanda contenente caffeina: è un fattore alimentare complesso che interagisce con il nostro microbiota intestinale, il nostro metabolismo e persino il nostro benessere emotivo. I nostri risultati suggeriscono che il caffè, sia quello con caffeina che quello decaffeinato, può influenzare la salute in modi distinti ma complementari“.

I nostri risultati rivelano le risposte del microbiota e del sistema nervoso al caffè, nonché i potenziali benefici a lungo termine per un microbiota più sano. Il caffè potrebbe modificare l’attività collettiva dei microbi e i metaboliti che utilizzano. Dato che il pubblico continua a riflettere sui cambiamenti dietetici per un corretto equilibrio digestivo, il caffè potrebbe essere utilizzato come ulteriore supporto nell’ambito di una dieta sana ed equilibrata.

In un recente video pubblicato su YouTube, Cryan ha anche aggiunto: “Eravamo interessati a capire se il caffè, attraverso i polifenoli, potesse influenzare il microbioma. C’era una chiara correlazione tra alcuni dei loro effetti cognitivi, gli effetti sul sistema immunitario, gli effetti dello stress e il loro microbioma“.

https://youtu.be/7IIrNBIDaq0?si=DFxfWUeYntExG4Ap