Il Compressore Portatile HOTO by Xiaomi è scontato del 49%!

HOTO è un sotto-brand di Xiaomi che si occupa di proporre accessori tech dalla qualità davvero altissima, oltre che veri e propri attrezzi per il fai-da-te. Il suo compressore portatile crolla vertiginosamente di prezzo grazie allo sconto Amazon. Il suo prezzo originale di 155,99€ diventa di soli 66,48€. Scopriamo ora di che si tratta!

Tutte le caratteristiche del compressore portatile

Grazie al suo grande cilindro da 19 mm e ai magneti ad alta potenza, il compressore di HOTO è in grado di gonfiare le tue gomme in tempi record. Anche una bicicletta con una gomma sgonfia può essere pronta in soli 129 secondi, mentre la sua pressione massima di 150 PSI lo rende adatto anche per pneumatici di auto e moto.

La tecnologia di misurazione digitale della pressione dei pneumatici offre una precisione di 0,05 bar, mentre la funzione di spegnimento automatico interrompe il gonfiaggio quando la pressione preimpostata viene raggiunta, proteggendo così i tuoi pneumatici da danni accidentali.

Con una batteria integrata da 2500 mAh, questo compressore ti consente di gonfiare fino a 1,5 pneumatici con una singola carica. La ricarica avviene tramite la porta USB di tipo C standard, rendendolo compatibile con la maggior parte dei caricabatterie.

Dotato anche di un display digitale che mostra la pressione in tempo reale, una luce LED di emergenza per una maggiore sicurezza in condizioni di scarsa illuminazione e 4 ugelli diversi per adattarsi a diversi tipi di valvole, il compressore HOTO by Xiaomi offre funzionalità aggiuntive per migliorare ulteriormente la tua esperienza d’uso.

Grazie a questo compressore portatile di HOTO by Xiaomi non rimarrai più con le gomme a terra! Pagalo ora solo 66,48€.