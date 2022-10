Il contante va in pensione: +24% i pagamenti cashless

Un vero e proprio boom: le modalità di pagamento cashless, negli ultimi anni, stanno prendendo sempre più piede nel nostro Paese, tanto da registrare incrementi sempre più rilevanti. L’Osservatorio carte di credito e digital payments – a cura di Assofin, Ipsos e Nomisma, con il contributo di Crif – fotografa in maniera precisa e dettagliata quello che sembrerebbe a tutti gli effetti un “pensionamento” sempre più progressivo del contante.

Cashless: la carta è sempre più utilizzata

Lo studio ha snocciolato alcuni numeri davvero interessanti. Il post pandemia ha registrato, infatti, un incremento non indifferente dei pagamenti cashless: il 24% delle operazioni avviene via carta o Bnpl (Buy now pay later, una forma di finanziamento a breve termine), che sale fino al 29% conteggiando anche pagamenti via POS o attraverso carte di debito.

Nel 2021 le carte di credito attive in Italia erano poco più di 15 milioni, con un valore di oltre 84 miliardi di euro nel complesso delle transazioni effettuate. Una ottima ripresa, che però non ha ancora raggiunto i livelli registrati nel 2019, prima della pandemia. Per ogni transazione si spende infatti 62 euro in media, in declino rispetto ai 77 del 2017.

Le più diffuse sono le carte di credito opzione/rateali, che fanno un “balzo” del +16,8%. Un incremento più marcato, come si legge nel rapporto, rispetto a quello del numero di transazioni effettuate, per un motivo preciso: le famiglie hanno ricominciato a spendere nell’ambito dei viaggi e dell’entertainment. La metà dei titolari di carte di credito attive in Italia preferiscono la modalità a saldo (82%), soltanto il 18% ha adottato rateizzazioni.

Diverso il discorso per le carte di debito: lo stacco tra il 2020 e il 2021 è pari al +53,5%, con volumi complessivi che sfiorano quota 184 miliardi di euro e una spesa media mensile che supera i 400 euro. Anche le carte prepagate proseguono senza intoppi, registrando un incremento pari al +34,7% con un transato che supera i 54,1 miliardi di euro.

