Il Controller per Xbox in colorazione Viola è SCONTATO del -23%!

Il controller Wireless per Xbox in colorazione Astral Purple offre un’esperienza di gioco senza pari grazie al suo design rinnovato e alle caratteristiche avanzate rispetto ai modelli precedenti. Le superfici sagomate e le proporzioni ben pensate assicurano un comfort ottimale durante le sessioni di gioco più intense, mentre la batteria interna a lunga durata di 40 ore consente di godere di un’esperienza di gioco senza interruzioni per lunghe ore.

Questo controller è progettato per adattarsi perfettamente alla mano, offrendo un comfort eccezionale durante le sessioni di gioco più impegnative. La croce direzionale ibrida e l’impugnatura antiscivolo su grilletti, pulsanti dorsali e parte posteriore garantiscono un controllo totale del gioco, persino nelle situazioni più intense.

La connettività versatile del controller consente un collegamento rapido e semplice a console, PC, telefoni e tablet tramite Xbox Wireless o Bluetooth. Inoltre, il pulsante Condividi facilita l’acquisizione e la condivisione di contenuti come screenshot e registrazioni.

Con l’app Accessori Xbox, hai la possibilità di personalizzare il controller in base alle tue preferenze, come la customizzazione dei pulsanti o la creazione di profili personalizzati per i tuoi giochi preferiti.