Il corso Excel più seguito su Udemy è in offerta a 18,99

Microsoft Excel è uno dei programmi più importanti dell’intera suite di Office. Grazie alle sue tante e utili funzionalità, è il software perfetto per report, formule, Tabelle Pivot, esercizi e progetti di ogni tipo, soprattutto quelli che hanno a che fare con i numeri. L’utente medio, però, spesso non è in grado di sfruttarne completamente le potenzialità, soprattutto per via di una conoscenza approssimativa che non lo sprona all’approfondimento. Per imparare ad utilizzare Excel come un vero professionista esiste un corso molto interessante, che parte dai fondamentali del programma fino a raggiungere livelli avanzati. Realizzato da Massimo Zucchini, Professional Project Manager e Data Analyst, è composto da ben 214 lezioni dalla durata totale complessiva di circa 20 ore. Il corso è in offerta ancora per poco tempo all’ottimo prezzo di 18,99 euro anziché 89,99.

Microsoft Excel: dai fondamentali al livello avanzato

Il corso è uno dei webinar più completi in assoluto nel mercato italiano. Costantemente aggiornato, conta oltre 6100 iscritti e più di 1800 recensioni: dati che lo hanno reso un Udemy Best Seller, ovvero uno dei corsi Udemy più venduti e apprezzati dalla community. L’obiettivo del corso è formare l’utente nell’utilizzo efficace di Microsoft Excel attraverso un approccio molto pratico, corredato da quiz ed esercizi di diversa difficoltà. Dal momento che l’80% dei risultati sono ottenuti dal 20% delle potenzialità di Excel, nel corso si è scelto di dare ampio spazio ad argomenti ritenuti essenziali per conseguire la piena maturità nell’utilizzo pratico.

Il corso è rivolto a:

Chiunque non abbia esperienza in Excel ma desideri impararlo a livello professionale in maniera efficace

Coloro che, pur avendo esperienza, vuole raffinare le proprie conoscenze

Tutti quelli che vogliono avere una guida di riferimento completa ed in costante aggiornamento

Chiunque voglia arricchire il proprio curriculum con una skill oggi molto apprezzata e richiesta

Per quanto riguarda i requisiti, non è necessaria nessuna conoscenza preliminare di Excel. È richiesta solamente un minimo di operatività in ambiente Windows. Il corso, inoltre, è stato creato con Excel 2016, ma può essere tranquillamente seguito con le versioni dal 2010 al 2019 del programma. Ti ricordiamo che, grazie all’offerta, potrai acquistare il corso di “Microsoft Excel: dai fondamentali al livello avanzato”, a soli 18,99 euro, invece di 89,99. La promozione è valida ancora per poco tempo!

