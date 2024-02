Il COUPON ESCLUSIVO fa CROLLARE il prezzo di Xiaomi Redmi Note 13 Pro+

Con lo schermo touchscreen da 6.67 pollici dalla risoluzione di 2712×1220 pixel, potrai avere un’esperienza visiva straordinaria, che rende la visione di film, la navigazione web e il gioco un vero piacere.

Dotato di una potente combinazione di 12GB di RAM e 512GB di memoria interna, il Redmi Note 13 Pro Plus è pronto ad affrontare qualsiasi sfida. Grazie al processore octa-core, questo smartphone offre prestazioni fluide e reattive, permettendoti di utilizzare le applicazioni più esigenti senza problemi.

Non manca ovviamente il supporto per il 5G, grazie al quale potrai navigare in internet e scaricare file in modo incredibilmente veloce e senza interruzioni. Tra le varie connessioni disponibili abbiamo Wi-Fi, Bluetooth e GPS, assicurando una connettività completa e affidabile in ogni situazione.