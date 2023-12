Il Depilatore Remington è in sconto a soli 19€!

Il Remington Ultimate Bikini Kit è una soluzione completa per una depilazione precisa e delicata, ideale per la cura delle zone più sensibili come la zona bikini. Dotato di un rifinitore per dettagli, questo dispositivo è progettato per rimuovere con facilità anche i peli più corti e sottili, assicurando un’esperienza sicura e delicata grazie alle sue punte arrotondate.

La versatilità è garantita dal pettine regolabile, che permette di scegliere la lunghezza del taglio desiderata, variando da 2 a 6 mm. Questo accessorio si rivela perfetto per creare linee precise o per ottenere un risultato più naturale, adattandosi alle tue preferenze. Il mini rasoio incluso nel kit è progettato per la depilazione delle zone difficili da raggiungere, come la parte interna delle cosce. Caratterizzato da un rivestimento in Nano Silver, questo mini rasoio è ipoallergenico, rendendolo sicuro anche per le pelli più sensibili.

La spazzola esfoliante è un altro componente fondamentale del kit, pensato per preparare la pelle alla depilazione e per prevenire la formazione di peli incarniti, garantendo un’epilazione più agevole. Il Remington Ultimate Bikini Kit è progettato per offrire una depilazione comoda e veloce, con la possibilità di utilizzarlo sotto la doccia, grazie alla sua resistenza all’acqua. Questa caratteristica lo rende particolarmente pratico per una routine di depilazione quotidiana. Con un’autonomia di 30 minuti, infine, il kit è ricaricabile e offre la flessibilità di una depilazione completa anche durante i viaggi.