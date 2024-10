Il driver open source Radeon Vulkan funziona anche su Windows 11

Alla X.Org Developer’s Conference (XDC2024), che si è tenuta a Montreal pochi giorni fa, è stata presentata per la prima volta una demo del driver open source Radeon Vulkan di Mesa, in grado di funzionare su Windows 11.

La demo è stata presentata da Faith Ekstrand, uno sviluppatore di grafica 3D Linux che ha proprio sperimentato il driver open source Radeon Vulkan di Mesa su Windows 11. Per la presentazione, lo sviluppatore si è servito della documentazione pubblica di Windows Driver Display Model 2 (WDDM2), oltre a far uso di ingegneria inversa durante l’uso di Windows Subsystem For Linux (WSL2) e di altri componenti attinenti.

Con l’utilizzo del metodo dell’ingegneria inversa, insieme a diverse interfacce driver AMD WDDM 2, Ekstrand è riuscito nell’intendo di far funzionare il driver RADV Vulkan su Windows 11, insieme al driver kernel proprietario di AMD. Come dichiarato dallo stesso sviluppatore, il driver è in grado di funzionare nel complesso, ma è ancora da affinare, con molti componenti ancora non completamente funzionati. La Vulkan Test Suite è stata in grado di funzionare per almeno 5 minuti, con alcune demo relative.

Come affermato dallo sviluppatore, riuscire a far girare il driver Radeon Vulkan su Windows 11 è stato importante per dimostrare che il supporto Mesa è possibile anche nel sistema operativo di Redmond. Secondo Elkstrand, il driver RADV è migliore del driver Vulkan di AMD, perché dotato di più funzionalità, oltre a essere più prestante e fornire agli sviluppatori tutti i vantaggi open source del caso, specialmente in fase di debug.

Naturalmente, distribuire questo tipo i driver su Windows 11 è sicuramente un’operazione complessa, se consideriamo anche i dati derivanti da ingegneria inversa, con cui AMD potrebbe potenzialmente interferire. Inoltre, alcuni elementi del driver non sono ancora stabili per l’interfacciamento RADV con il driver del kernel AMD.

Per adesso questo rimane soltanto un esperimento dello sviluppatore, dato che AMD non ha attualmente alcun piano di usare RADV per le Radeon su Windows.