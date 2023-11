Il Forno per la Pizza di Ariete CROLLA di 31€ su Amazon!

Grazie al Forno Pizza di Ariete, la vera esperienza della pizza napoletana ti aspetta comodamente a casa tua. Questo forno promette di far uscire delle pizze con una consistenza soffice e croccante che sembrano appena sfornate da un autentico forno a legna.

Il segreto per ottenere una pizza deliziosa risiede nella cottura rapida e a temperature estremamente elevate, e il Forno Pizza di Ariete raggiunge un impressionante picco di 400° C, grazie alla sua pietra refrattaria inclusa. Questa pietra, realizzata con un materiale ad alta resistenza termica e arricchita da un trattamento antiaderente, garantisce una cottura rapida, costante e uniforme, risultando perfetta per ottenere ottime pizze in pochissimi minuti.

Il Forno Pizza di Ariete non è solo specializzato nella preparazione di pizze, ma offre anche una versatilità straordinaria grazie al suo termostato regolabile. Questo consente di cuocere torte salate, toast, panzerotti e di riscaldare gli alimenti prima di servirli a tavola, offrendo così una vasta gamma di opzioni culinarie.

La pietra refrattaria con trattamento trasparente antiaderente non solo contribuisce alla perfezione della cottura, ma semplifica anche la fase di pulizia del forno. I residui e olio non vengono assorbiti dalla pietra stessa, consentendo una rimozione dei rimasugli con un semplice panno umido.

Con il Forno Pizza di Ariete, la tua esperienza culinaria raggiunge nuovi livelli di gusto, praticità e versatilità, il tutto a soli 73,99€ invece di 104,99€.