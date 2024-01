Il Frullatore a Immersione Portatile di Bosch costa solo 37€ grazie allo SCONTO!

Dotato di un sacco di accessori diversificati, Bosch ErgoMixx si presenta come un ottimo frullatore a immersione portatile che ti garantirà di avere un aiuto non da poco in cucina. E grazie all’ottima offerta a tempo limitato, potrai farlo tuo a soli 37,99€ invece dei classici 54,89€ di listino.

Bosch ErgoMixx: il frullatore definitivo

Il Bosch ErgoMixx si presenta come un frullatore a immersione versatile e potente, pensato per agevolare la preparazione di una vasta gamma di piatti, da zuppe a frullati, da sughi a salse. Con un motore da 600 W e una lama QuattroBlade in acciaio inox, questo frullatore si distingue per la sua capacità di garantire risultati impeccabili in ogni circostanza. La lama QuattroBlade, affilata e resistente, permette di tritare e frullare anche ingredienti di dimensioni considerevoli, come ghiaccio, noci o verdure crude.

Oltre alle sue prestazioni di alto livello, il Bosch ErgoMixx è progettato per offrire facilità d’uso e comfort nella presa. Il piede in acciaio inox, con la sua forma ergonomica e superficie antiscivolo, assicura una presa sicura durante l’utilizzo. Tasti ampi e un’impugnatura soft touch rendono il controllo di questo frullatore intuitivo e agevole.

Non mancano, ovviamente, tutti gli accessori aggiuntivi del caso. Il minitritatutto si rivela ideale per tritare piccole quantità di ingredienti, come erbe aromatiche o frutta secca. La frusta in acciaio inox è la compagna perfetta per montare panna, albumi o impasti morbidi. L’accessorio ProPuree, invece, consente di preparare con rapidità e facilità puree di patate o verdure.

Insomma, Bosch ErgoMixx è un frullatore più che completo e al prezzo di 37,99€ non puoi proprio fartelo scappare!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.