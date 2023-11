Il Grinch: dove guardarlo in streaming gratis oggi

Oramai il periodo di Natale è iniziato: per grandi e piccoli è oramai un appuntamento fisso la visione del film Il Grinch. Si tratta del film di animazione tratto dall’omonimo racconto di Dr. Seuss. La pellicola è prodotta da Illumination Entertainment ed è uscita al cinema nel 2018.

Il film ha registrato un grande successo al botteghino e ha raccolto tante candidature ai principali premi del settore. La versione originale vede il Grinch doppiato da Benedict Cumberbatch mentre la versione italiana ha come protagonista Alessandro Gassmann.

Il Grinch è disponibile in streaming tramite Prime Video. Basta avere un account Amazon Prime per poter guardare in streaming il film (anche su smart TV grazie alle varie app del servizio di Amazon). Ricordiamo che per tutti i nuovi utenti (oppure per chi attiva un nuovo account) c’è un mese di Amazon Prime gratis che, includendo Prime Video, consente di guardare in streaming gratis Il Grinch.

Per avviare subito la visione c’è il link qui di sotto.

Il Grinch è disponibile in streaming su Amazon Prime Video

La possibilità di guardare in streaming Il Grinch è solo uno dei tanti vantaggi di Amazon Prime. Gli utenti Prime, infatti, possono accedere a tutto il catalogo di contenuti di Prime Video oltre alle consegne gratuite in un giorno su Amazon e ai contenuti di Amazon Music e Amazon Gaming. C’è anche la nuova piattaforma di streaming Luna, appena arrivata in Italia.

Per guardare Il Grinch, quindi, basta attivare la prova gratuita di un mese di Amazon Prime (è sufficiente anche creare un nuovo account per chi aveva in passato Prime). Tutti i dettagli sono disponibili tramite il link qui di sotto.

Il Grinch: il trailer ufficiale

Ecco il trailer ufficiale de Il Grinch:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.