Il LAPTOP di SAMSUNG a 535€ non ha rivali!

Samsung è un nome conosciuto a tutti, principalmente per i suoi smartphone di altissima qualità. Ma sapevi che l’azienda eccelle anche in altri settori, offrendo dispositivi di altissima qualità in grado di soddisfare le esigenze più disparate? I laptop Samsung, in particolare, sono un’eccellente alternativa ai più blasonati competitor. Samsung Galaxy Book3 è proprio uno di questi e, grazie allo sconto Amazon, diventa davvero irresistibile. Al prezzo di 535,85€ ti porterai a casa un signor portatile perfetto per qualsiasi utilizzo quotidiano!

Tutte le caratteristiche del portatile Samsung

Questo portatile offre prestazioni al top grazie al processore Intel Core i5-1335U di 13a generazione che garantisce prestazioni fluide e affidabili. La memoria RAM da 8GB consente di gestire con facilità anche le applicazioni più impegnative, mentre l’SSD da 256GB offre un avvio rapido e un accesso veloce a tutti i programmi. Inoltre, Windows 11 Home preinstallato fornisce tranquillità a te che andrai ad acquistarlo dato che non dovrai far altro che accenderlo e iniziare a utilizzarlo!

Essendo un dispositivo all’avanguardia, supporta la tecnologia Wi-Fi 6 che garantisce una connessione internet ultraveloce. Parlando di connettività, questo laptop possiede una porta HDMI che permette di collegare il laptop a un monitor o a un televisore, una porta USB-C che consente di trasferire dati velocemente e di ricaricare altri dispositivi, e il lettore di schede microSD.

Infine, la batteria consente di lavorare per tutto il giorno senza dover ricaricare il portatile, mentre la tecnologia di ricarica rapida consente di ricaricarlo in pochissimo tempo.

Con Samsung Galaxy Book3 avrai tutto quello che ricerchi in un portatile a un prezzo piccolissimo: solo 535,85€ grazie a quest’offerta!